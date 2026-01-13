Heute solltet ihr euch dringend in ARC Raiders einloggen, wenn ihr ein exklusives Item nicht verpassen wollt

ARC Raiders erfreut sich auch im neuen Jahr großer Beliebtheit und erreicht einen neuen Meilenstein. Zur Feier des Tages gibt es ein exklusives Geschenk, aber ihr müsst euch ziemlich beeilen, um es zu bekommen.

Welches Geschenk gibt es? Loggt ihr euch heute, am 13. Januar 2026, zwischen 11:00 Uhr und 23:59 Uhr MEZ ein, erhaltet ihr eine besondere goldene Spitzhacke mit einer exklusiven Gravur am Griff. Ihr erhaltet sie automatisch in eurem Ingame-Postfach, sobald ihr euch im Aktionszeitraum einloggt.

Ihr habt also lediglich einen Tag Zeit, euch das Geschenk zu sichern. Loggt ihr euch zu spät ein, erhaltet ihr das Item nicht mehr. Ihr könnt die Spitzhacke auf dem Titelbild sehen und sie ist ein rein kosmetisches Item. Die Aktion gibt es zur Feier eines neuen Meilensteins, den ARC Raiders erreichen konnte, wie es im Newsletter per E-Mail heißt.

Seit Release haben besonders leidenschaftliche Raider schon für die ein oder andere kuriose Geschichte gesorgt:

Spieler in Arc Raiders schreit so laut um Hilfe, dass der Nachbar die Tür aufbricht
12 Millionen Spieler, doch auf dem Item steht etwas anderes

Welcher Meilenstein wurde erreicht? Die Spitzhacke gibt es als Geschenk für alle aktiven Spieler, um den erreichten Meilenstein von 12 Millionen Spielern zu feiern. Ursprünglich wurde das Item erschaffen, um sich für das Erreichen von 10 Millionen Spielern zu bedanken.

Doch in der Zwischenzeit sind die Spielerzahlen wohl über die Feiertage derart angestiegen, dass bereits ein größeres Ziel erreicht wurde. Geändert wurde das Item aber im Nachgang nicht, sodass aufmerksame Raider auf dem Griff der goldenen Spitzhacke entdecken dürften, dass dort 10.000.000 eingraviert sind und nicht 12.000.000 Spieler.

ARC Raiders erfreut sich seit dem Release am 30. Oktober 2025 großer Beliebtheit. Das zeigt, dass das Spiel bei seiner Spielerschaft einen gewissen Nerv trifft, doch das heißt nicht, dass es keine Kritik gibt. MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat sich in seinem Artikel eines Lagers an Kritikern angenommen und ist überzeugt, dass es den Tod des Spiels bedeuten würde, gäben die Entwickler ihnen nach: ARC Raiders stirbt, wenn es auf die jammernden Gamer hört, die PvE-Server fordern

ARC-Raiders-Patch-Notes-1-11.jpg

ARC Raiders: Roadmap 2026 – Alle Infos, die bekannt sind

Spieler schießt hinterhältig auf fremden Raider, zeigt: Ihr solltet niemals in der falschen Lobby einen Kampf anzetteln

ARC Raiders bietet euch fette Boni, wenn ihr dafür all euren Besitz opfert – Entwickler wollen jetzt, dass mehr Spieler sich das trauen

