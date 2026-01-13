ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.11.0 – Nerft zwei dominante Waffen

ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.11.0 – Nerft zwei dominante Waffen

Update 1.11.0 für ARC Raiders ist draußen und bringt Anpassungen für das Spiel, einen neuen Skin sowie eine zeitlich begrenzte Belohnung zur Feier eines Meilensteins Wir zeigen euch die Patch Notes.

Was ist das für ein Update? Am 13. Januar 2026 um 11:00 Uhr deutscher Zeit erschien Update 1.11.0 für ARC Raiders. Dieses beinhaltet nur kleinere Anpassungen für die Spiel-Balance und ist auf Steam ca. 1,4 GB groß. Im aktuellen Blog-Post zu den Änderungen wurden keine neuen Spielinhalte kommuniziert, es ist also gut möglich, dass ihr diese in einem zukünftigen Update erwarten könnt.

ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.11.0

Was sagen die Patch Notes? Wir haben die englischen Patch Notes für euch übersetzt. Mit folgenden Änderungen könnt ihr nach dem Download von Update 1.11.0 rechnen:

  • Kettle
    • Entwickler-Notiz: Die Feuerrate wurde von 600 auf 450 reduziert. Die vorherige Feuerrate war realistisch nur von Spielern erreichbar, die Makros verwendeten. Dies erzeugte eine unfaire Dynamik, die die Nutzung von Drittanbieter-Software begünstigte.
  • Abzuggranate
    • Entwickler-Notiz: Die Abzuggranate dominiert derzeit PVP-Begegnungen, und Spieler bevorzugen sie gegenüber all unseren anderen Granaten. Dieser Nerf zielt darauf ab, sie als „In-der-Luft-Zünder“-Granate weniger effektiv zu machen, während ihr Nutzen als Haftbombe erhalten bleibt. Der Schadensabfall wurde neu ausbalanciert, um den Schaden näher am Zentrum der Explosion zu konzentrieren und in der Entfernung weniger Schaden zu verursachen. Die Verzögerung zwischen der Aktivierung der Granate und der Detonation wurde von 0,7s auf 1,5s erhöht. Dies gibt Spielern mehr Zeit, zu reagieren, und erschwert es, den Zeitpunkt für die Detonation in der Luft abzupassen.
  • Es wurde ein Keycard-Exploit behoben, durch den Spieler Schlüsselkarten nach der Benutzung behalten konnten.
  • Die Beleuchtung wurde in einigen Bereichen von Stella Montis Night Raid reduziert, um Taschenlampen und das Gehör (Listening) relevanter zu machen.
Zusätzlich gibt es nur heute ein Geschenk für die Spieler. Wenn ihr euch einloggt, könnt ihr eine goldene Spitzhacke in eurem Postfach abholen. Diese wurde zu Ehren eines erreichten Meilensteins entworfen. ARC Raiders hat nämlich 12 Millionen Verkäufe geknackt und davon sollt auch ihr profitieren. Mehr dazu findet ihr hier: Heute solltet ihr euch dringend in ARC Raiders einloggen, wenn ihr ein exklusives Geschenk nicht verpassen wollt

