Spieler zündet gigantisches Feuerwerk in ARC Raiders, die Community scherzt: Hat die Server frittiert

Ein Spieler und sein Kumpel fackelten hunderte Leuchtfackeln in ARC Raiders ab. Die Community staunt und scherzt über die Folgen der Aktion.

Was war das für eine Aktion? Vor einigen Tagen hat der Reddit-Nutzer „81nmIsbucko“ ein Video im Subreddit zu ARC Raiders geteilt. In diesem Video zünden er und sein Mitspieler nach eigenen Angaben 168 Raider-Flares gleichzeitig.

Die beiden Raider hatten 2 Beute-Marken Mk2 komplett mit Flares gefüllt und in den Raid genommen. Anschließend haben sie diese in einer langen Reihe platziert und in größerer Entfernung Platz genommen, damit sie ihr Werk beim Zünden angemessen bestaunen können.

Hier könnt ihr das Video sehen:

„Dieser Typ hat die Server mit Raider-Flares zerlegt“

Das sagt die Community zu der Aktion: Der Subreddit von ARC Raiders zeigt sich begeistert. Der Post sammelte über 13.000 Upvotes und hunderte Kommentare. Viele feiern das Feuerwerk und hoffen, dass es immer wieder so coole Aktionen von der Community gibt.

Viele Nutzer reagieren auch humorvoll. Einer scherzt: „Es gab nie einen DDoS-Angriff. Dieser Typ hat die Server mit Raider-Flares zerlegt“, und bekommt über 3.000 Upvotes. Der Kommentar spielt auf die Server-Probleme am 28. Januar 2026 an, die stundenlang ARC Raiders lahmlegten. Laut den Entwicklern seien DDoS-Angriffe der Auslöser für die Probleme gewesen.

Andere Spieler schreiben, er habe mit dem Feuerwerk die schwächeren Gaming-PCs von Spielern am anderen Ende der Map zum Glühen gebracht.

So hat er es gemacht: Das eigentliche Feuerwerk ist keine große Herausforderung. Man muss lediglich genug ferngezündete Leuchtfackeln einstecken und diese der Reihe nach platzieren. Wenn ihr dann auf „Aktivieren“ drückt, werden alle platzierten Fackeln gleichzeitig gezündet.

In den Kommentaren berichtet „81nmIsbucko“, dass er die Hälfte der Fackeln eingesteckt, platziert und gezündet hat. Die andere Hälfte übernahm sein Kumpel. Das einzige „Problem“ ist das Risiko, so viele Flares einzustecken. Sollte der eigene Raider sterben, ist schließlich alles verloren.

„81nmIsbucko“ und sein Mitspieler haben bei ihren Versuchen zwei volle Inventare verloren, ehe sie das Feuerwerk erfolgreich zünden konnten. Da man aber unendlich Flares bei Apollo kaufen kann und ein volles Inventar nur rund 45.000 kostet, störe ihn das nicht.

