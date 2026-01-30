Tausende sind sich sicher, dass ein Streamer in ARC Raiders cheatet, andere sagen: Wer das wirklich denkt, ist blind

Spieler von ARC Raiders diskutieren, ob ein bekannter Twitch-Streamer cheatet oder die Community ein Problem mit den Augen hat.

Um wen geht es? Auf Reddit ist sich gerade ein Teil der Community von ARC Raiders sicher, dass der Twitch-Streamer und YouTuber Mason „Symfuhny“ Lanier cheatet.

Symfuhny ist vor allem für das Spielen von Shootern bekannt. Seinen großen Durchbruch hatte er 2018 mit Fortnite. Später zeigte er dann vor allem Call of Duty: Warzone auf Twitch. Dort hat er über 4,1 Millionen Follower und regelmäßig 3.000-4.000 Zuschauer.

Im vergangenen Jahr widmete sich der Streamer aber auch anderen Spielen, wie Marvel Rivals, Battlefield 6 und zuletzt vor allem ARC Raiders.

Twitch-Streamer soll in ARC Raiders cheaten, aber nicht alle sind sich sicher

Das sind die Vorwürfe: Ein Nutzer hat auf Reddit einen Clip aus einem Livestream von Symfuhny gepostet und schreibt dazu: „Das sieht nicht normal aus… Cheating oder was?“ Der Post sammelte über 2.500 Upvotes und wurde tausendfach kommentiert. Der Tenor der meisten Nutzer: „Der Typ ist definitiv am Cheaten.“

In dem 16-sekündigen Clip kämpft der Streamer gerade mit einem Gegner, wenige Meter vor ihm, als er sich plötzlich nach rechts dreht und mit seiner Venator auf ein Gebäude in mehreren hundert Metern Entfernung schießt. Dann steigt tatsächlich eine Leuchtfackel zum Himmel auf, die anzeigt, dass dort gerade ein Raider zu Boden gegangen ist.

Hier könnt ihr selbst einen Blick auf den Clip werfen:

Hier könnt ihr selbst einen Blick auf den Clip werfen:

Andere Nutzer sind sich jedoch sicher, dass der Clip gar nichts beweise, da der Streamer mit seinen Schüssen in die Ferne gar keinen Gegner treffe. Jemand anderes am Fort muss den Raider gedownt haben. Ein Kommentar sagt etwa:

„Der Typ verfehlt den ersten Schuss, landet dann mühsam ein paar Bodyshots. Flickt irgendwo ganz anders hin, ballert ins absolute Nichts (erst in den Horizont, dann gegen eine Wand) und die Flare geht 20 Meter von der Stelle hoch, auf die er geschossen hat. Redditors: ‚Der cheatet doch eindeutig!!‘ Habt ihr keine Augen im Kopf?“

Auf die Frage, warum er sich überhaupt so schlagartig zur Seite drehe und auf das Fort schieße, antwortet ein Nutzer:

„Weil er das schon seit über 5 Jahren genau so abzieht. Er killt oder knockt jemanden, reißt sein Aim um 180 Grad rum und fängt einfach an zu ballern. In 99 % der Fälle passiert absolut gar nichts, und niemand clippt es, weil eben nichts passiert ist. Aber hin und wieder landet er dann einen kranken Clip, bei dem er direkt auf jemanden drauf-snappt und alle völlig ausrasten.“

Inzwischen gibt es einen weiteren Clip des Streamers auf Reddit, der zeigen soll, wie er in ARC Raiders cheatet und sogar noch mehr Upvotes bekam (über 4.800). Im neuen Clip schießt er auf eine verschlossene Tür:

Inzwischen gibt es einen weiteren Clip des Streamers auf Reddit, der zeigen soll, wie er in ARC Raiders cheatet und sogar noch mehr Upvotes bekam (über 4.800). Im neuen Clip schießt er auf eine verschlossene Tür:

Cheats, Clipfarm oder Skill?

Cheatet er wirklich? Das kann man nicht klar beantworten. Auch beim zweiten Clip gibt es drei verschiedene Erklärungen, warum er auf diese Tür schießt:

Er cheatet

Er farmt Clips und provoziert absichtlich, dass Leute diskutieren, ob er cheatet

Er weiß, dass Gegner hinter der Tür sind, und prefired

Das Farmen von Clips, indem Streamer so tun, als würden sie cheaten, ist keine Neuheit. Das konnte man schon vor Jahren in verschiedenen Spielen sehen. In dem Taktikshooter Rainbow Six: Siege wurde etwa lange diskutiert, ob der Streamer „Beaulo“ cheatet. Dann wurde er Profi für eines der besten Teams in Nordamerika, performte auch auf LAN-Turnieren gut und gewann die Weltmeisterschaft.

Zudem ist das sogenannte „Prefiren“ ein gängiges Vorgehen von guten Spielern. Wenn er weiß, dass hinter der Tür Gegner sind, und erwartet, dass sie diese jetzt öffnen und ihn angreifen, flickt er in die Richtung und gibt ein paar Schüsse ab, obwohl die Tür noch geschlossen ist.

Die Diskussion, ob Symfuhny cheatet, gab es früher schon bei Fortnite und Warzone. Bis heute wurde er jedoch nicht gebannt und Streamer-Kollegen schwören, er sei ein ehrlicher Spieler. Sollte der Streamer legitim spielen und nur Clips und Diskussionen farmen, ist er damit offensichtlich erfolgreich.

Vor einigen Jahren überraschte er aber die Community von Call of Duty, als er augenscheinlich live dafür sorgte, dass ein Betrüger bestraft wird. Hier könnt ihr die damalige Story nachlesen: Twitch-Streamer überrascht die Community von CoD Warzone 2, indem er einen Cheater live bannen lässt