Twitch-Streamer überrascht die Community von CoD Warzone 2, indem er einen Cheater live bannen lässt

Ein großer Sieg gelang dem Anti-Cheat-System von Call of Duty Anfang April, als bekannt wurde, dass Ricochet forta Hardware-Cheater erkennen soll. Also Spieler, die Geräte nutzen, um beispielsweise den Rückstoß einer Waffe auszugleichen:

Auf Reddit war wiederum die Verwunderung über die schnelle Sperre groß. Ein Nutzer schrieb beispielsweise „Anti-Cheat-Systeme sperren entdeckte Cheater oft nur, wenn sie gemeldet oder in einer Bannwelle erwischt werden“ und erklärt weiter: „Cheater werden selten sofort nach der Entdeckung gesperrt, da die Cheat-Macher dadurch viele Informationen darüber erhalten, welcher Teil ihres Codes vom Anti-Cheat-System erfasst wird (via Reddit ).“

Cheater können in nahezu jedem Multiplayer-Spiel für Frust sorgen. Umso schöner ist es, wenn ein verdächtiger Spieler live gebannt wird. Diese freudige Erfahrung macht auch der Twitch-Streamer Symfuhny in Call of Duty Warzone 2 .

