Endlich erkennt der Anti-Cheat von Call of Duty die größte Cheater-Seuche – Ein guter Tag für alle Online-Shooter

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Dass das jetzt alles auf einen Schlag vorbei ist, kann man derzeit noch nicht sagen. Doch die Ankündigung, dass RICOCHET Hardware-Cheater erkennen soll, fühlt sich wie ein Befreiungsschlag an. Lange zweifelte man daran, ob so etwas überhaupt möglich ist.

Solche Cheater nutzen spezielle Geräte, um sich einen Vorteil zu verschaffen. So kann man etwa den Output eines Controllers so manipulieren, dass das Gerät den kompletten Rückstoß ausgleicht.

Warzone war in einigen Teilen der Welt zeitweise unspielbar. In vielen Lobbys – besonders auf höherem Gameplay-Niveau – war mindestens ein Cheater unterwegs. Es war ein schwieriger Zustand für alle fairen Spieler.

Mit CoD MW 2019 und Call of Duty: Warzone 2020 begann der Höhenflug der Cheater im größten Shooter-Franchise. Cheater waren schon länger ein Problem in CoD. Selbst auf den Konsolen waren die Lobbys voll mit gehackten Accounts, die mit ihrem unverdienten Max-Level angaben.

Call of Duty werkelt seit Jahren an seinem Anti-Cheat-System RICOCHET und konnte jetzt einen großen Meilenstein feiern. Modern Warfare 2 und Warzone 2 erkennen nun unerlaubte Third-Party-Hardware. MeinMMO-Redakteur Maik Schneider meint, das ist gut für alle Online-Shooter.

Insert

You are going to send email to