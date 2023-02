Mir fehlt etwas in CoD Warzone 2, weil meine Finger beim Zocken nicht mehr wehtun

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Los! Kommt her, ich bin bereit! Auch wenn es so aussieht, als könnte ich mich nicht entscheiden, ob schon Schlafenszeit ist oder wir doch noch auf der Couch um Kills kämpfen.

Es fühlte sich alles schneller an. Selbst auf der Konsole mit dem Scheuklappen-„Field of View“ donnerte ich wie ein junger Leichtathlet durch Verdansk. Auf Caldera hätte ich mich mit einem Touristen verglichen, der unterschätzt, wie heiß der Strand werden kann und überschätzt, wie gut 3 Euro Latschen halten.

Allerdings war man dafür ständig am Knöpfe drücken und musste die Eingaben ziemlich schnell nacheinander tätigen. Das ging auf die Pfoten. So sah das aus:

Am 15. Februar startet die Season 2 mit einer neuen Map für Warzone 2. Schaut euch hier den Trailer an:

Man möchte zugänglicher werden – oder plump gesagt – das Spiel soll einfacher sein. Dafür hat man in Warzone 2 und Modern Warfare 2 einiges auf sich genommen. Nicht nur in Sachen Gameplay, sondern auch mit Blick auf Veteranen, die diese Entwicklung weniger gefällt .

