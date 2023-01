Fieser Glitch in CoD Warzone 2 sorgt für seltsame Dimensions-Portale – „Wie Gemälde in Super Mario 64“

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Was sagen Spieler dazu? Im Thread zu Thema haben sich mehrere hundert Kommentare gesammelt. Einige beziehen sich auf den Glitch. So schreibt User „420xMLGxNOSCOPEx“ zum Thema: „Es sieht aus wie ein Fenster, aber es funktioniert wie eines der Gemälde aus Super Mario 64“. Die Gemälde im Spiel stellen den Eingang zu einem Level dar.

Wie so etwas passieren kann, bleibt unklar. Allerdings scheint das Problem tief im Warzone-Code vergraben zu sein. Schon vor über 2,5 Jahren hatten wir auf MeinMMO einen Artikel dazu , damals noch in Warzone 1.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Manchmal steht man sich dabei selbst im Weg. Man verliert sich im Looten, lässt ein komplettes Magazin am Gegner vorbeisausen oder passt in genau der falschen Sekunde nicht richtig auf.

Insert

You are going to send email to