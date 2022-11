MeinMMO sammelt in diesem Artikel Tipps und Tricks für Call of Duty: Warzone 2 – wir erweitern die Liste regelmäßig, schaut also immer mal wieder vorbei.

Call of Duty: Warzone 2 ist ein gnadenloses Battle Royale mit vielen kleinen Mechaniken, die sich oft gar nicht so offensichtlich zeigen.

Wir zeigen euch hier deshalb Tipps und erklären Mechaniken, die euch womöglich den entscheidenden Vorteil geben, um das nächste Gefecht zu gewinnen.

Hier findet ihr Tipps zum DMZ-Modus von Warzone 2 und hier binden wir euch ein Video ein mit 3 Fehlern, die ihr als Einsteiger vermeiden solltet:

Tipp 1: Fallschirm manuell öffnen

Ein guter Matchstart ist Balsam für die Warzone-Seele und bringt direkt Schwung in euer Gameplay. Deswegen solltet ihr unbedingt in den Settings einstellen, dass ihr euren Fallschirm manuell öffnet.

Sonst öffnet Warzone für euch den Fallschirm viel zu weit über dem Boden und ihr kommt später am Boden an als Gegner, die dasselbe Ziel haben wir ihr. Hier findet ihr die Einstellung im Menü:

Automatischer Fallschirmeinsatz: Aus Konsole: Controller – Erweitert PC: Tastatur & Maus – Gameplay – Erweiterte Bewegungseinstellungen – Haltung

Aus

Tipp 2: Bildfilter deaktivieren

Bildfilter wie Unschärfe-Einstellungen haben in einem kompetitiven Umfeld nichts verloren. In Call of Duty sind sie jedoch standardmäßig aktiviert.

Für die Kampagne sind solche Effekte ganz nett, aber sobald es gegen feindliche Spieler geht, sind sie ein Nachteil, der eure Sicht behindert. Stellt folgenden Settings um:

Welt-Bewegungsunschärfe: Aus

Aus Waffen-Bewegungsunschärfe: Aus

Aus Bildrauschen: 0.00

0.00 Tiefenschärfe: Aus Konsole: Grafik – Nachbearbeitung PC: Grafik – Qualität – Nachbearbeitung

Aus

Möchtet ihr noch mehr Setting-Empfehlungen, dann schaut mal hier vorbei:

Wichtige Settings, die euch in CoD Warzone 2 direkt besser machen

Tipp 3: Festungen spendieren öfter ein Loadout

Festungen haben einen festen Platz im Gameplay von Warzone 2 – das sind Gebäude oder Bereiche, die von NPCs bewacht werden. Sobald ihr die Festung betretet, müsst ihr eine kleine Mission erledigen und bekommt am Ende euer Loadout inklusive eigener Waffen.

Allerdings sind die Festungen nach dem ersten Looten nicht komplett nutzlos für euch, wenn ein anderes Team drin war. Ihr könnt den Bereich erneut säubern und nach einer gewissen Anzahl an gekillten NPCs im Gebiet bekommt ihr trotzdem euer Loadout.

Ihr könnt übrigens an den Symbolen auf der Map erkennen, was derzeit in den Festungen los ist. Ist das Symbol rot, dann säubert aktuell ein anderes Team den Bereich.

CoD Warzone 2: Loadouts – So holt ihr eure eigenen Waffen ins Match

Tipp 4: Achtet auf orangefarbene Flaggen – Inaktive Festungen

Seht ihr eine orangefarbene Flagge bei einem Haus in Warzone 2, deutet auf eine starke NPC-Präsenz hin. Oft sind das Festungs-Gebiete, die in diesem Match nicht aktiv sind. Jedes Match liefert nur 3 Festungen, die euch ein Loadout spendieren.

Trotzdem sind auch die „inaktiven“ Festungen einen Blick wert. Hier gibt es massig Loot und wertvolle Kisten, die starkes Zeug ausspucken. Allerdings könnt ihr auch Pech haben und die inaktive Festung wurde bereits gelootet.

CoD Warzone 2: DMZ – So findet ihr Schlüsselkarten und schaltet Strongholds frei

Tipp 5: Gegner verhören

Habt ihr einen Gegner KO geschossen, lässt sich der am Boden liegenden Feind verhören. Lauft zu dem Gegner hin und ihr bekommt einen Aktionsvorschlag auf eurem Bildschirm.

Haltet die Taste gedrückt und quetscht so Informationen aus eurem Feind. Ihr bekommt dann für ein paar Sekunden eine extrem starke Aufklärung.

Denn die restlichen Team-Mitglieder des gedownten Gegner sind auf der Minimap zu sehen. Seid ihr direkt in der Nähe, seht ihr die Feinde sogar durch Wände.

Tipp 6: Items aus dem Gulag mitnehmen

Im Gulag findet ihr viele Items, die am Boden herumliegen. Ihr könnt die Sachen aufheben und direkt im Gulag verwenden.

Denkt aber zusätzlich daran, dass ihr das ganze Zeug auch mit in euer weiteres Match nehmt. Es finden sich vor allem Panzerplatten und Granaten auf dem Gulag-Boden, aber auch mal richtig starke Items wie eine Panzerplatten-Weste für eine dritte Platte.

Ein Blick auf den Boden-Loot kann sich also auf jeden Fall lohnen.

CoD Warzone 2: Gulag Tipps – Empfehlungen, mit denen ihr lebendig wieder rauskommt

Tipp 7: Seid vorsichtig mit Schalldämpfern

In Warzone 1 waren die Schalldämpfer auf den meisten Waffen gesetzt, in Warzone 2 sind die Teile nicht ganz so stark. Tatsächlich verhindern sie nur, dass euer Waffenfeuer oben im Kompass der Gegner zu sehen ist.

Doch sie können euch auch aktiv stören. Der Gasaustritt beim Feuern ist deutlich verstärkt mit einem Schalldämpfer auf dem Lauf. Habt ihr beim Feuern Probleme, eure Gegner gut zu erkennen, könnte das am Schalldämpfer liegen – testet das mal im Schießstand.

Übrigens solltet ihr auch nicht mehr so viel Vertrauen in den „Geist“-Perk haben:

Seid vorsichtig mit dem beliebten Geist-Perk in CoD MW2 – Der ist nicht so stark, wie ihr vielleicht denkt

Tipp 8: Teilt eure Gasmasken

Die Rucksack-Mechanik eignet sich hervorragend, um starke Items zu bunkern. Mit einem großen Rucksack könnt ihr sogar eine 3. Waffe mitnehmen.

Allerdings solltet ihr keine Gasmasken verstauen – die Teile verbrauchen sich im Rucksack, auch wenn ihr sie nicht verwenden. Ihr verbraucht also mehrere Gasmasken gleichzeitig. Legt die Maske lieber ab und teilt sie mit euren Team-Mitgliedern.

Es handelt sich dabei auch sehr wahrscheinlich nicht um einen Fehler. Man will damit wohl verhindern, dass sich gut ausgerüstete Spieler zu lange im Gas verstecken und den Sieg „aussitzen“.

Tipp 9: Feinde einladen

Fliegt einer eurer Teamkameraden raus oder spielt ihr mit Randoms und einer verlässt das Match, könnt ihr euren Trupp trotzdem wieder voll bekommen.

Nutzt dafür den Näherungs-Chat und das Emote-Rad.

Seht ihr einen Gegner, fragt vorsichtig über den Chat auf Englisch an, ob vielleicht Interesse besteht, in euren Trupp einzutreten. Oft werdet ihr keine Antwort erhalten, doch mit ein bisschen Glück füllt ihr euren Trupp wieder auf die volle Stärke.

Der Näherungs-Chat erlaubt auch noch anderen Strategien:

CoD Warzone 2: Twitch-Streamer versucht den ältesten Shooter-Trick der Welt – Funktioniert viel zu gut

Tipp 10: Munitionslager sind jetzt besser

Überall in Al Mazrah findet ihr große Munitionslager, die auf Paletten stehen. Warzone-Veteranen dürften die Dinger bereits kennen – einmal kurz interagieren und es gibt eine Ladung Munition fürs Inventar.

In Warzone 2 sind die Lager aber deutlich besser. Zum einen machen sie eure Munitions-Reserven komplett voll und zum anderen haben sie jetzt einen Abklingzeit von einer Minute nach dem Verwenden.

Früher habt ihr 2 mickrige Magazin bekommen und das Lager war für den Rest des Matches gesperrt.

Das waren unsere Tipps für Warzone 2. Wir achten täglich auf neue kleine Gameplay-Kniffe und erweitern den Artikel regelmäßig. Schaut immer mal vorbei für die neusten kleinen Tricks des Battle Royale.

Wichtig ist natürlich auch die Waffenwahl und ein Überblick über die Meta. Da haben wir hier den passenden Artikel für euch: CoD Warzone 2: Die beste Waffe mit Setup kurz nach Release