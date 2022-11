CoD Warzone 2: Einfacher Trick lässt euch Panzerung beim Rennen anlegen

In Call of Duty Warzone 2 kommt man beim Anlegen neuer Panzerplatten eigentlich nicht schnell voran. Aber ein Spieler hat nun einen Trick gefunden, wie es doch klappt.

Wenn man möglichst lange in einem Match von CoD Warzone 2 überleben möchte, sollte man sich mit Panzerung gegen Schaden schützen.

In einem engen Gefecht bleibt jedoch oft wenig Zeit, die wichtigen Panzerplatten nachzuschieben – und langsam bewegt man sich beim Anlegen auch noch.

So ist man in oder nach einem Gefecht normalerweise ein leichtes Ziel, wenn man gerade Panzerung anlegt, aber nicht in Deckung gehen kann. Ein Spieler hat nun einen Trick herausgefunden, wie man beim Rennen Panzerung nachfüllen kann.

Warzone 2 lässt Spieler durch Sprünge beim Panzerung anlegen beschleunigen

So funktioniert der Trick: Über Twitter zeigte der User „north navi“, wie man in Warzone 2 schneller unterwegs sein kann, wenn man Panzerung anlegt.

Die Lösung sind offenbar Sprünge, wie im Video zu sehen ist:

Während man die Platten anlegt, soll man nach vorne rennen und gleichzeitig anfangen, zu springen. Ab der zweiten Panzerplatte fängt der Operator dann an, zu rennen – es funktioniert also voraussichtlich nicht, wenn man nur eine Platte nachfüllt.

Es handelt sich bei dem Trick nicht um den ersten in Sachen Movement: So macht in Warzone 2 gerade auch der sogenannte „G-Walk“ die Runde. Dabei handelt es sich um die Verbindung von Ducken, Springen und Rutschen, um schneller vorwärts zu kommen, als beim normalen Rennen.

Hinsichtlich Panzerung gibt es ebenfalls einige Dinge, die man in Warzone 2 beachten sollte. So gibt es nun etwa Ausrüstung, die es euch erlaubt, mehr Panzerplatten mitzunehmen. Und im DMZ-Modus könnt ihr mehr Panzerplatten bekommen, wenn ihr nicht auf den Oberkörper zielt, sondern auf den Kopf.

