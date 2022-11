CoD Warzone 2 schwächt panzerbrechende Munition: Bricht keine Panzerung mehr – „Was genau machen die nun?“

Call of Duty: Warzone 2 bringt regelmäßig Updates mit neuem Content und Balance-Anpassungen. Bei einem eher kleinen Update am 22. November wurde dabei die panzerbrechende Munition generft – sie bricht keine Panzerung mehr. Was die Munition drauf hat, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Was ist da los? Call of Duty macht seit ein paar Jahren auf Service-Game – immer wieder kommen kostenlose Inhalte ins Spiel, Updates reparieren Probleme oder ändern das Balancing.

So passiert am Abend des 22.11.22 – ein kleines Update fixte über 40 Bugs und am Balancing wurde auch geschraubt. Ein Eintrag in den Patch Notes sorgte dabei für etwas Verwirrung:

Panzerbrechende Munition Schadensmultiplikator gegen gepanzerte Gegner entfernt



Panzerbrechende Munition verursacht keinen Extra-Schaden mehr gegen … Gegner mit Panzerung? Was sich komisch anhört, ist durchaus sinnig – aber warum gab es den Nerf und was bringen die Kugeln jetzt noch? MeinMMO hat Antworten.

Sucht ihr nach schnellen Tipps, um in Warzone 2 besser zu werden? Startet unser kurzes Video:

CoD Warzone 2: Panzerbrechende Munition als Fahrzeugkiller

Warum wurde die Munition generft? Die Verantwortlichen bei den Entwickler-Studios Raven Software und Infinity Ward geben darauf keine konkrete Antwort.

Jedoch haben die Kugeln möglicherweise das geplante Balancing durcheinander gebracht. Im DMZ-Modus gibt es haufenweise gepanzerter NPC-Gegner und auch andere Spieler haben meist Panzerung am Start.

Bisher wurde der Schadensboost auf gepanzerte Gegner allerdings nicht von Spielern in der Waffen-Meta von Warzone 2 berücksichtigt – die Entwickler könnten hier vorsorglich die Boni entfernt haben

Wobei helfen die Kugeln also? Der CoD-Newsaccount „CharlieIntel“ postete die Infos zum Nerf auf Twitter mit der Frage: „Was genau macht panzerbrechende Munition nun?“. CoD-Experte „TheXclusiveAce“ meldete sich zu Wort, er hat die entsprechenden Tests bereits durchgeführt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Schaden gegen Fahrzeuge & Killstreaks um rund 40 % erhöht

Durchdringungs-Level der Kugel erhöht

Verringerung der Kugelgeschwindigkeit um rund 7,5 %

Die panzerbrechende Munition sorgt in Warzone 2 vor allem für mehr Schaden gegen Fahrzeuge – im Multiplayer von CoD MW2 kassieren Killstreaks wie die Aufklärungsdrohne deutlich mehr Schaden durch Kugeln der Waffe mit dem Aufsatz.

Das Durchdringungs-Level bestimmt, welche Materialien die Kugeln durchdringen können. Sturmgewehre erhalten dadurch etwa die Möglichkeit, Deckungen durchzuschlagen, die vorher die Kugeln blockiert hätten.

Call of Duty bietet unfassbar viele Multiplikatoren, Waffen-Werte, Rückstoß-Arten und Aufsatz-Boni, dass man nur schwer den Überblick behalten kann. Mit dem neuen Waffen-Tuning ist das System noch mal deutlich komplizierter geworden.

Ein paar wichtige Fakten zum Tuning findet ihr hier: CoD MW2 & Warzone 2: Passt auf beim Waffen-Tuning – Versaut euch nicht eure Waffen-Setups

Möchtet ihr lieber eure Meinung oder eine Anekdote zum Thema loswerden, seid ihr in den Kommentaren willkommen.