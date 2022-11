Auch in Call of Duty: Warzone 2 können Spieler ihre Waffen leveln, jedoch geht das nicht so direkt, wie man es in Modern Warfare 2 tun kann. Wir zeigen euch dennoch 2 Wege, wie ihr schnell eure Waffen leveln könnt.

Wie level ich Waffen in Warzone 2? Um in Warzone 2 seine Waffen zu leveln reicht es, wenn ihr diese ausgerüstet habt und aktiv im Kampf teilnehmt. Das heißt Kills, Assists und Treffer reichen aus. Meist möchte man jedoch nicht die zufällig ausgespuckten Waffen aus Kisten leveln, sondern Waffen, die man in seinem Loadout vorher erstellt hat.

Das ist in Warzone 2 nicht nur zeitintensiv und schwer, sondern auch nervenaufreibend. Wir zeigen euch deshalb 2 Methoden, wie ihr das schneller und vor allem entspannter über die Bühne bringen könnt.

Falls ihr neu in Warzone 2 seid, könnt ihr gerne den Launch-Trailer unter die Lupe nehmen:

1. Erledigt Aufträge – Kopfgelder, Geheimdaten und Safeknacker

Diese grünen Telefone sind Aufträge – Sie lassen sich auf der Map markieren

Was sind Aufträge? Wenn ihr eine neue Runde in Warzone 2 startet und gelandet seid, könnt ihr bei eurem Versuch zu überleben auch gewisse Aufträge erledigen. Es existieren drei Arten von Aufträgen, die wild auf der Map verteilt sind, die sogenannten:

Kopfgelder – Tötet einen markierten Feind in eurer Nähe

Geheimdaten – Bergung und hochladen von Geheimdaten

Safeknacker – Drei Safes in eurer Nähe in die Luft jagen

Erledigt ihr einer dieser Aufträge, erhaltet ihr nicht nur eine Menge Geld, sondern auch XP für eure Waffe, die ihr in der Hand haltet. Es lohnen sich vor allem die Safeknacker-Aufträge, da sie schnell gemacht sind und euch mit ordentlich Loot belohnen.

Packt also eine Waffe in eurer Loadout, die ihr leveln wollt, landet auf der Map, kauft euch diese Waffe mit genügend 5.000 Cash an einer Kauf-Station und schließt Aufträge mit dieser Waffe ab. Ein Spieler auf reddit berichtet, er habe 15 Waffenlevel in einer einzigen Runde geschafft.

CoD Warzone 2: Ihr könnt in 15 Minuten 3 neue Waffen freispielen – Sogar für CoD MW2

2. Der DMZ-Modus lässt XP regnen

Wie level ich Waffen im DMZ? Der DMZ-Modus von Warzone 2 erlaubt es euch direkter eure Wunschwaffen aufzuleveln. Ihr könnt eure Ausrüstung vor der Expedition anpassen und die Waffe auswählen, die ihr leveln wollt.

Aber Vorsicht: Geht ihr down, sind die verwendeten „Versicherten Plätze“ für 2 Stunden in der Abklingzeit. Danach müsst ihr eine Waffe aus dem DMZ-Inventar verwenden oder eine Boden-Loot aus dem Match.

Landet mit eurem Trupp, erledigt eure Aufgaben und schnappt euch nebenbei noch in Grün markierte Aufträge auf eurer Map. Zusätzlich öffnet ihr Kisten, tötet Gegner oder Bots und beendet die Mission erfolgreich.

So könnt ihr direkter und vor allem zeitsparender Waffen leveln, die ihr auch gelevelt haben wollt. Beachtet, dass ihr eure Wunschwaffe immer in der Hand halten müsst, bevor die XP ausgeschüttet werden, ansonsten werden diese nicht auf eure Waffe gerechnet.

Kleiner Tipp für eure XP-Routen: Bedenkt, dass ihr euch im DMZ-Modus XP-Tokens verdienen könnt, wenn ihr Missionen erfolgreich bewältigt. Diese könnt ihr dann in Warzone 2 einsetzen, um bei euren Streifzügen nach Aufträgen die XP-Ausbeute drastisch zu erhöhen.

Der Battle-Royal-Shooter ist noch frisch und wird im Laufe der Zeit mehr Möglichkeiten bieten, wie ihr eure Waffen aufleveln könnt. Sollten weitere Tipps bekannt werden, werden wir unsere Liste dementsprechend ergänzen und aktualisieren.

Habt ihr vielleicht Geheimtipps, wie man schnell an XP rankommt? Dann teilt uns diese gerne in den Kommentaren!

Auch Warzone 2 hat mit Cheater zu kämpfen und diese nutzen nun kreativere Wege des Betrugs: