CoD Warzone 2: Die 3 besten Perk-Pakete für euren Spielstil

In Call of Duty: Warzone 2 könnt ihr dank Perk-Pakete bestimmte Vorteile im Kampf erhalten, die so eure Überlebenschance steigern. Wir zeigen euch deshalb 3 der besten Pakete für Perks und für welchen Spielstil sie sich eignen.

Was sind Perk-Pakete? Seit dem Release von Warzone 2 hat sich einiges geändert. Spieler können bislang ihre Perks selber noch nicht anpassen, wie in Warzone 1. Stattdessen gibt es Perk-Pakete, die Spieler schon mit vorgefertigten Kombos ausrüsten können.

Das schränkt euch in eurer Freiheit ein, jedoch gibt es trotzdem gute Perk-Pakete, die ihr präferieren solltet, bevor ihr einer der besten Landezonen auf Al Mazrah ansteuert.

Welche sind die besten Perk-Pakete? Insgesamt bieten euch die Entwickler acht vorgefertigte Perk-Kombos an, die ihr ausrüsten könnt. Jede davon hat sein Einsatzgebiet, jedoch gibt es drei Optionen, die sich besonders lohnen und das sind:

Aktuell gibt es nur ein Perk-Paket mit dem Extra „Overkill“ und die Perks im Paket gehören nicht zu den stärksten. Ist es euch das wert, bekommt ihr also weiterhin 2 Primärwaffen mit eurem Loadout ins Spiel – aber nicht bei allen Methoden.

Wir erklären euch jetzt, welche Pakete gut sind und zu welchem Spielstil sie passen.

Vorhut – Das Paket für die Sprinter unter euch

Die Vorhut-Perks

Für welchen Spieler eignen sich diese Perks? Das Vorhut-Paket eignet sich vor allem für die Rusher unter euch, die gerne auf schnelles Gameplay aus sind. „Eiltempo“ und „Bombenkommando“ sorgen dafür, dass ihr länger im Taktik-Modus sprinten und gleichzeitig mehr Schaden von Explosivwaffen von allen Quellen außer Abschussserien einstecken könnt.

„Nachschub“ versorgt euch mit einem zusätzlichen Primärausrüstungsplatz (Granaten) und „Alarmiert“ zeigt euch in eurem Sichtfeld an, ob sich ein Feind in eurer Nähe befindet – dieser muss euch jedoch sehen.

Ihr seid im Grunde also sehr mobil mit den Perks und könnt Granatenbeschuss teilweise ignorieren. Zusätzlich seid ihr gegen Ende eures Matches im Vorteil, da ihr so leichter sehen könnt, wo eure Gegner euch anstarren.

Spectre – Das Paket für die Ninjas unter euch

Die Spectre-Perks

Für welchen Spieler eignen sich diese Perks? Dieses Paket eignet sich vor allem für die Spieler unter euch, die gerne schleichen und ihre Gegner verfolgen. „Eiltempo“ erhöht die Dauer eures Taktiksprints während „Spurenleser“ Fußspuren markiert, die Gegner in eurer Nähe hinterlassen haben. Zusätzlich werden Todesorte von Gegner markiert.

Obendrauf zeigt euch „Kundschafter“ durch Wände an, wo sich feindliche Ausrüstung, Feldausrüstung und Abschussserien befinden. So könnt ihr C4-Ladungen oder Claymores erkennen und ihnen aus dem Weg gehen.

Zu guter Letzt sorgt „Geist“ dafür, dass ihr nicht durch Drohnen, tragbare Radare und Herzschlagsensoren geortet werden könnt. Ihr bleibt also in jeglicher Hinsicht fast unsichtbar – auch wenn Geist vielleicht nicht ganz so stark ist, wie ihr denkt.

Wächter – Das Paket für die Camper unter euch

Die Wächter-Perks

Für welchen Spieler eignen sich diese Perks? Mit dem Wächter-Paket sind vor allem die Camper unter euch gut bedient. „Kampfgestählt“ sorgt für die nötige Resistenz gegen Blend-, EMP- und Gasgranaten und „Bombenkommando“ reduziert euren erlittenen Explosivschaden. Das ist vor allem gegen das Anti-Camper-Gadget nützlich.

Um nicht aufzufallen, sorgt „Kaltblütig“ dafür, dass Spieler mit KI-Zielsystemen und Thermalvisieren euch nicht orten können. Soldaten mit dem Perk „Alarmiert“ bekommen ebenfalls keine Warnung gemeldet, wenn ihr eure Gegner anseht.

Zum Schluss gibt euch „Übertakten“ taktische Vorteile, da ihr eure Feldausrüstung wiederaufladen und eine weitere Ladung zusätzlich abspeichern könnt.

Kommen noch eigene Perk-Pakete zum Einsatz? Das können wir bislang noch nicht beantworten. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Entwickler dieses Feature zu einem späteren Zeitpunkt implementieren könnten. Eigentlich gab es vor Release sogar die Ansage, dass es überhaupt keine Perks zum Start gibt.

Warzone 1 hat früher mit einer umfangreichen Anpassungsmöglichkeit bei den Perks punkten können, der Release auch in Warzone 2 ist sehr wahrscheinlich.

Seid ihr unserer Meinung? Welche Perk-Pakete gefallen euch den am besten und für welche Taktiken nutzt ihr sie? Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren da!

