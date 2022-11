CoD Warzone 2: Map – Unsere Prognose zu den 3 besten Landeplätzen zum Release

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Es wird also seine Zeit dauern, bis ihr euren Lieblingsort gefunden habt. Solltet ihr aber einen perfekten Ort ausgelotet haben, könnt ihr so eurer Revier abgrasen und wisst sofort, wo sich Gegner gerne mal verstecken und welche Ecken Loot abwerfen. Das spart euch Zeit und bescherrt euch jede Menge Kills.

Der Steinbruch bietet zudem die Möglichkeit über eine Straße schneller in den Mittelpunkt der Map zu gelangen. Seid jedoch vorsichtig, viele Spieler neigen dazu sich in den dunklen Ecken zu verstecken.

Warum lohnt sich der Besuch? Der Steinbruch, auch Quarry genannt, liegt östlich am Rande der Map. Wer 2009 den ersten MW2-Titel gezockt hat, sollte sich daher auskennen. Der Steinbruch bietet durch seine Lage ein großes, aber auch verwinkeltes Terrain. Ihr seid also beim Looten nicht nur gut geschützt, sondern könnt durch seine große Anzahl an Hindernissen eure Verfolger schnell abhängen.

Solltet ihr also euren Loot zusammengesammelt haben, könnt ihr in der Nähe das nächstbeste Fahrzeug nehmen und verschwinden. Die Straßen direkt vor der Festung sorgen für ideale Fluchtwege.

Warum lohnt sich der Besuch? Wer MW2 gespielt hat, kennt diesen Ort. Diese Festung ist ein Museum und liegt südlich am Rande der Map. Dieser Ort ist also nicht nur abgelegen, sondern bietet durch seine Bauart genug Deckung für eure Plündereien.

Was sind das für Orte? Wir haben euch 3 Orte für eure Landungen ausgesucht, die nicht nur guten Loot bieten, sondern euch sogar einen Vorteil in euren ersten Schritten auf Al Mazrah bescheren.

