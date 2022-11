New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Oft sind es Augenblicke, Kleinigkeiten, Millisekunden, die in Call of Duty den Unterschied ausmachen. Mit diesen Settings sorgt ihr für einen kleinen Vorteil, der öfter zwischen Sieg und Niederlage eines Gefechtes entscheiden kann.

Bildrauschen, Unschärfe, Tiefenschärfe: Solche Bildfilter sind in der Kampagne schön anzusehen, haben in kompetitiven Modi aber nichts zu suchen. Sie verzerren eure Sicht auf das Wesentliche – auf jeden Fall deaktivieren.

Eins vorweg: Ihr findet hier keine optimalen Einstellungen für eure Grafik-Settings am PC. Hier geht es um kleinere Anpassungen, die euch Vorteile gegenüber Spielern verschaffen, die nichts an ihren Settings ändern.

