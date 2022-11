Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Solltet ihr Controller-Drift haben, gilt dasselbe wie in der oberen Anleitung: erhöht die Werte bei „Minimum linker Stick“ und „Minimum rechter Stick“ ein wenig und passt die Regler auf eure persönlichen Bedürfnisse an.

Im Waffenauswahl-Menü könnt ihr in den Schießstand gehen. Sobald ihr dort seid, sucht ihr euch eine möglichst vertikale Kante, an der ihr euer Fadenkreuz ausrichten könnt.

Wenn ihr Call of Duty: Modern Warfare 2 mit dem Controller spielt, gibt es mit dem toten Bereich (Deadzone) eine Einstellung, die euch beim Zielen helfen kann. MeinMMO erklärt euch, wie ihr das Setting am besten für euch nutzen könnt.

