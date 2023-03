CoD Warzone 2: Nuke Skin freispielen – So bekommt ihr den Profi-Skin

In Call of Duty: Warzone 2 gibt es einen besonderen Skin, den ihr nur mit viel Aufwand und Durchhaltevermögen bekommen könnt. „Erscheinung“ oder „Nuke Skin“, wie er in der Community heißt, ist sehr selten. Wir zeigen euch, wie ihr ihn freischaltet.

Wie bekomme ich den Nuke Skin? Um den Nuke Skin für euren Ranger 1 zu bekommen, müsst ihr, wie sein Name schon sagt, eine Nuke in Warzone 2 erspielen.

Der Skin “Erscheinung” oder Nuke Skin

Doch Activision macht es euch nicht gerade leicht, denn die Nuke ist nur der letzte Schritt von vielen, anstrengenden Etappen, die ihr bis zum Skin erfüllen müsst. Folgendes wird von euch verlangt:

Gewinnt 5 Runden hintereinander in Warzone 2

Im sechsten Match wird dann der “Champion Quest”-Auftrag freigeschaltet

Nun müsst ihr in derselben Runde drei Komponenten auf der Map aufsammeln, die wild verstreut sind Beryllium Plutonium Tritium

Wenn ihr alle Komponenten gesammelt habt, müsst ihr zu einer vorgegebenen Location reisen und dort die Atombombe bauen und platzieren

Nun müsst ihr die Bombe 2 Minuten vor allen Spielern verteidigen

Danach explodiert die Bombe und ihr bekommt: den Skin ein Emblem eine Calling Card einen Waffentalisman



Warum ist der Nuke Skin so selten? Der Nuke Skin ist deshalb so selten, weil eure Quest und der Fortschritt bis zur Quest zurückgesetzt wird, sobald ihr einen der Schritte vermasselt. Das heißt, solltet ihr in eurer 5er-Win-Streak aus Versehen verlieren, müsst ihr erneut die Streak von vorne beginnen.

Doch auch nach der Streak werdet ihr es nicht leicht haben, denn wenn ihr in einer Runde alle Materialien beisammen habt, wird eure gebaute und platzierte Bombe für jeden Spieler auf der Map sichtbar.

Jeder Soldat wird sich nun auf die Socken machen, um euch die Tour zu vermasseln, damit die Runde ja nicht vorzeitig durch eure Atombombe endet. Wie ihr seht, handelt es sich hierbei um eine sehr knackige Challenge, die nur von den besten Spielern geschafft werden kann.

Habt ihr euch schon an dieser Challenge versucht und seid ihr siegreich daraus hervorgegangen? Oder wurdet ihr in Grund und Boden gestampft? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

