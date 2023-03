Das Matchmaking von Call of Duty: Warzone 2 und CoD im Allgemeinen steht immer wieder in der Kritik: Stichwort „SBMM“ – Skill-basiertes Matchmaking. Doch was ist das eigentlich? Und lässt es sich umgehen? MeinMMO zeigt euch die Details.

Beim Begriff „SBMM“ stellen sich so manch einem CoD-Spieler bereits die Nackenhaare auf. Es handelt sich dabei um eine Art des Matchmakings, bei dem besonders die eigene Leistung im Vordergrund steht. Also etwa Werte wie:

Kills- / Tode-Verhältnis

Headshot-Quote

Siege- / Niederlagen-Verhältnis

Allerdings sind das nur einige der Faktoren, die beim Zusammenstellen von Matches in Call of Duty eine Rolle spielen.

Hier findet ihr mehr Hintergründe zum Matchmaking, welche Probleme die Spieler sehen und welche windigen Tricks manch ein Spieler verwendet, um das System zu umgehen.

Hier könnt ihr euch den Trailer der Season 2 von CoD Warzone 2 ansehen:

SBMM – Kritik am Matchmaking

Was ist das Problem mit dem SBMM? Call of Duty muss sich seit einigen Jahren viel Kritik der Spieler anhören. Das SBMM wäre in normalen Matches zu „strikt“ – würde also zu sehr darauf schauen, wie die Leistung aussieht.

Als Beispiel dafür wird immer wieder genannt, dass man nach einer richtig guten Runde erst mal 5 Matches nur auf die Mütze bekommt, weil man direkt mit besseren Spielern gematcht wird.

Viele Veteranen behaupten, dass das System in früheren CoD-Titeln eine größere Bandbreite an Spieler zusammengebracht hat – vom Einsteiger, über den Feierabendkrieger bis zum Möchtegern-Profi. Dadurch wurde man zwar auch öfter dominiert, konnte mit etwas Lobby-Glück aber auch selbst mal voll aufdrehen.

Einigen Spieler fehlt dieses Gefühl. Auch wenn Entwickler über die Jahre immer wieder betont haben, dass die eigene Leistung schon seit den Anfangszeiten der CoD-Multiplayer ein Teil des Matchmakings war.

SBMM – Ziel und Faktoren des Matchmakings

Was ist das Ziel des Matchmakings in CoD? Auch wenn man es denken könnte, es geht vordergründig nicht um Fairness beim Matchmaking. Dann würde die eigene Leistung einen großen Anteil am Matchmaking haben, wie etwa bei den Ranked-Play-Modi (Beispiel CoD Vanguard).

Letztlich geht es darum, euch so lange wie möglich im Spiel zu halten. Das ist eine komplexe Angelegenheit. Bedenkt man dann noch, dass viele Spieler mit einem Team ins Match gehen und 150 Spieler in einem Match sitzen, wird es fast zu Raketenwissenschaften.

Es ist aber auch korrekt, dass eure Lobbys generell schwieriger werden, wenn ihr besser spielt.

Welche Faktoren bestimmen das Matchmaking? Call of Duty selbst hält sich bei dem Thema sehr stark zurück – anders als etwa Overwatch. Man kann deswegen tatsächlich nicht genau sagen, welche Faktoren zu welcher Gewichtung eine Rolle spielen. Als sicher gelten allerdings unter anderem folgende Faktoren:

Verbindungsstabilität

Spiel-Region

Leistung (des Teams)

Eingabegeräte

Spiel-Plattform

Dabei ist immer zu unterscheiden, ob ihr einen SBMM-Modus spielt – das nennt sich im aktuelle Call of Duty „Ranked Play“. Hier steht die Leistung weiter oben bei der Priorität, allerdings sind auch weiterhin Faktoren der Verbindungs-Qualität Teil des Matchmakings.

CoD Warzone 2 erfüllt großen Wunsch der besten Spieler – Doch die wollen eigentlich nur Noobs wegballern

SBMM – Umgehen und Tracken

Wie umgehen manche Spieler das System? Da die Leistung einer der Matchmaking-Faktoren ist, kann man diese Werte durchaus beeinflussen.

So kann man absichtlich schlecht spielen oder sich selbst mehrere Dutzend Mal in die Luft sprengen – zum Ärger des eigenen Teams. Diese Methode nennt sich „Reverse Boosting“ und ist in Call of Duty verboten.

Zudem kann man seine vergangenen Leistungen kaschieren und mit einem neuen Account spielen. Das nennt sich „Smurfing“. Hierzu gibt CoD keine Regeln vor, die Verfolgung wäre aber auch extrem schwierig.

Offiziell erlaubt, aber mittlerweile verpönt und bei vielen Public-Turnieren nicht mehr zugelassen: ein VPN einrichten.

Was ist ein VPN?

Damit ist ein Virtual Private Network gemeint. Einfach gesagt, ist das eine Art Zwischen-Server, der sich zwischen eure Internetverbindung und den Servern einer Website schaltet. Die Website sieht dann nur die Infos des Zwischen-Servers und eure IP sowie andere Informationen gelangen nicht auf den Server der Website.

Das bringt mehr Anonymität und Sicherheit. Ihr könnt damit auch eure Internet-Region ändern und Zugriff auf Inhalte bekommen, die sonst nur in anderen Regionen zur Verfügung stehen – etwa das Netflix-Programm eines anderen Landes.

Spieler ändern damit zum Beispiel ihre Server-Region und können einen gewissen Einfluss auf ihre Internetverbindung nehmen. Der YouTuber und CoD-Experte „TheXclusiveAce“ hat dazu vor einiger Zeit mal eine Versuchsreihe gestartet (via YouTube) und konnte das Matchmaking damit ein wenig aushebeln.

Wie kann man Matchmaking-Daten einsehen? Für Warzone 1 gab es viele Tools, die sämtliche Leistungsdaten der Spieler gesammelt und aufbereitet haben. Daraus wurden SBMM-Tabellen erstellt, die Auskunft darüber geben sollten, wo man im Vergleich zu anderen Spielern steht.

Diese Daten wurden über eine Schnittstelle (API) gezogen, die für Warzone 2 derzeit nicht verfügbar ist. Darum funktionieren aktuell Tracking-Seiten wie der „CoD Tracker“ nicht – man kommt nicht an die Daten.

Sobald es neue Infos oder Tools zum Verfolgen eurer Leistungen gibt, findet ihr dazu mehr auf MeinMMO.

Das waren aber erstemal die wichtigsten Infos zum Matchmaking von Call of Duty: Warzone 2. Habt ihr Fragen zu dem System oder Anmerkungen, dann rein damit in die Kommentare.

