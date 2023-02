Die Community feiert die Rückkehr des kurzweiligen Arcade-Modus „Gun Game“ zu Call of Duty Modern Warfare 2. Viele Spieler sind Fans dieses Spielmodus, doch auf der Karte „Shipment“ sorgt das „Gun Game“ für Chaos.

Was ist „Gun Game“? Neben den klassischen Multiplayer-Varianten wie „Team Deathmatch“ oder „Search and Destroy“ bietet Call of Duty auch verschiedene Arcade-Modi an. Mit Season 2 kehrte „Gun Game“ zurück. Dieser Modus ist definitiv ein Favorit der Community. Ursprünglich handelt es sich um ein Format aus CoD Black Ops (2013). In Modern Warfare (2019) wurde der Modus dann so richtig populär.

In „Gun Game“ kämpft jeder gegen jeden. Ziel ist es, in kürzester Zeit die meisten Abschüsse zu erzielen. Doch dabei gibt es einen Twist: Jedes Mal, wenn ihr einen Abschuss erzielt, wechselt ihr die Waffe. Von Sturmgewehren, über Maschinenpistolen, Sniper und Raketenwerfern ist alles mit dabei.

Schafft ihr als erstes 18 Abschüsse, gewinnt ihr die Runde. Kein Wunder also, dass es bei „Gun Game“ ziemlich hektisch zur Sache geht – und auf Shipment teilweise gar nicht richtig funktioniert.

Season 2 brachte viele Neuerungen zu Call of Duty. Den Trailer der neusten Season könnt ihr euch hier reinziehen:

Gun Game ist ein Wettrennen

Was macht den Modus besonders? „Gun Game“ startete eigentlich mal als Aprilscherz, kam aber so gut bei den Spielern an, dass es mittlerweile in vielen CoD-Spielen enthalten war.

Oder eben jetzt in Modern Warfare 2. Allerdings bringt nicht jede Runde Spaß für alle Mitspieler. Ein Reddit-Nutzer mit dem Namen u/The_Noid8 hat kürzlich ein Video veröffentlicht, welches „Gun Game“ auf einer ganz besonderen Karte zeigt.

Der kurze Clip, der auf reddit über 5.000 Likes bekommen hat, zeigt das ganze Ausmaß des Wahnsinns. u/The_Noid8 war auf der Karte „Shipment“ gelandet. Die Map ist extrem klein und für chaotisches Gameplay bekannt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt „Gun Game“ im Schnelldurchlauf

So kommt es, wie es kommen musste: Der Reddit-Nutzer hockte sich in eine Ecke und konnte seine Gegner nacheinander abknallen. Innerhalb von nur 38 Sekunden ist die Runde vorbei.

Shipment sorgt für jede Menge Lacher

Wie reagiert die Community? Der Clip kommt gut an und generierte jede Menge Likes. So heißt es unter anderem „Gun Game“ auf Shipment sei episch. Die Community sieht den Schlüssel zum Erfolg definitiv darin, sich in einer Ecke zu positionieren und die Flanken abzudecken. Die Karte sorgt dann dafür, dass einem Gegner automatisch vor die Flinte laufen.

Sehr cool! Die Gegner hätten sich für dich auch gleich in einer Reihe aufstellen können. LoL GG u/Alien_FireFly

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Besonders die Spawn-Mechanik von Modern Warfare 2 steht dabei in der Kritik.

Mir ist klar, dass Shipment nicht das beste Beispiel ist, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, um die Spawns in „Gun Game“ zu kritisieren. Auf jeder Map sind die Spawns totaler Mist! Entweder man spawnt ein paar Meter neben dem Gegner, der einen zuvor abgeschossen hat, oder man spawnt in der Sichtlinie eines anderen Gegners. Oder beides. u/RainbowGames

Jetzt ist eure Meinung gefragt! Was haltet ihr von „Gun Game“? Habt ihr den Spielmodus schon ausprobiert? Gefällt euch das Video? Oder ist euch der Modus viel zu hektisch? Lasst uns einen Kommentar da und diskutiert mit der Community!

