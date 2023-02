CoD Warzone 2 & MW2: 5 neue Waffen in Season 2 – So kriegt ihr sie, das können sie

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Season 2 bringt massig Änderungen zu Call of Duty: Warzone 2 und dreht viele Mechaniken wieder auf den Stand der Vorgängerin – Gulag, Loadouts, Looten, Panzerplatten: Viele Dinge werden wieder so sein wie früher. Später sollen auch endlich die Warzone-Statistiken ins Spiel kommen.

So gab es in Warzone 1 eine Armbrust mit Explosiv-Bolzen, die ebenfalls für One-Shot-Kills gesorgt haben . CoD hat unterschiedliche Munitionsarten angekündigt, aber noch nicht verraten, welche es geben wird. Bolzen lassen sich nach dem Abfeuern wieder aufheben.

Was kann die Waffe? Die Armbrust kam in den letzten Jahren immer nachträglich zu den CoD-Spielen und überzeugt Fans mit starken Einzelschuss-Treffern. Im Multiplayer legt ein Bolzentreffer eure Gegner, für Warzone 2 müssen wir die Effekte noch abwarten.

Was kann die Waffe? Mit dem neuen Messer-Set bekommt ihr eine höhere Reichweite und bewegt euch beim Schlagen schneller nach vorn. Allerdings ist euer „Strafing“ mit den Waffen in der Hand langsamer sowie eure Sprint-Geschwindigkeit.

Welche neuen Waffen kommen in Season 2? Call of Duty bringt regelmäßig neuen, kostenlosen Content zu Warzone 2 und Modern Warfare 2. Zur Season 2 gibts unter anderem 5 neue Waffen. Klickt auf die entsprechende Waffe für Infos oder scrollt einfach weiter:

Die neue Season 2 von Call of Duty: Warzone 2 und Modern Warfare 2 kommt mit insgesamt 5 neuen Waffen. Wie ihr sie bekommt und was die Entwickler-Beschreibungen der Waffen bereits verraten, zeigen wir euch auf MeinMMO.

