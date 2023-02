CoD Warzone 2 & CoD MW2: Season 2 startet übermorgen – Alle Infos in 3 Minuten

Call of Duty: Warzone 2 und Modern Warfare 2 bringen am 15. Februar die neue Season 2 an den Start. Hier findet ihr alle wichtigen Infos in einer schnellen Übersicht.

Season 2 bringt kostenlose, neue Inhalte zu Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2. MeinMMO sammelt in dieser Übersicht die wichtigsten Infos im Hinblick auf:

Update

Content & Änderungen

Mid-Season

Ihr bekommt ihr hier eine schnelle Übersicht der Season-Inhalte. Für mehr Infos schaut bei unserem großen Special zur Season 2 vorbei.

Ein Highlight der Season 2 ist die neue, kleine Warzone-Map Ashika Island. Schaut euch hier einen kleinen Teaser an:

CoD MW2 & Warzone 2: Season 2 – Uhrzeit, Download & Preload

Wann startet Season 2? Die Season 2 geht am Mittwoch online, dem 15. Februar 2023. Eine Uhrzeit ist noch nicht bekannt. Erfahrungsgemäß startet die Season entweder früh am Morgen oder am späten Abend.

Wie groß ist der Download? Dazu gibt es bisher ebenfalls noch keine offiziellen Infos. Besonders für Spieler der Warzone dürfte der Download aufgrund der neuen Karte jedoch etwas größer sein. Rechnet mit 10 bis 15 GB.

Gibt es einen Preload? Auch hier gibt es noch keine Infos von offizieller Seite. CoD bietet jedoch meistens einen Preload an – selbst wenn es nur ein paar Stunden sind.

Sobald die Entwickler mehr verraten, aktualisieren wir den Artikel entsprechend. Hier könnt ihr zudem die Roadmap der Season 2 begutachten:

CoD MW2 & Warzone 2: Season 2 – Content & Änderungen

Wie in jeder Season bekommt ihr einen frischen Battle Pass mit 2 Waffen zum Freispielen. Für die komplette Season sind insgesamt 5 neue Waffen angekündigt worden.

Sturmgewehr: ISO Hemlock (BP)

Shotgun: KV Broadsite (BP)

DMR: Armbrust

Nahkampf: Dual Kodachis

DMR: Tempus Torrent (In-Season)

Was kommt für CoD MW2? Mit folgenden Inhalten könnt ihr zum Season-Start rechnen:

Ranked-Modus

2 6vs6-Maps

2 Battle Maps (große Karten)

3 neue Modi

Die neuen Modi kommen zwar direkt ins Spiel, es könnte aber sein, dass sie erst später in einer Playlist landen.

Was kommt für Warzone 2? Für Warzone ist die Liste deutlich länger:

Ashika Island

Resurgence-Modus

„Restore Honor“-Mechanik

Neuer NPC – Rusher

Neues Fahrzeug

Änderungen Al Mazrah

DMZ: Ashika Island

Neue DMZ-Fraktion

Fortschritts-Reset DMZ

Zudem kommen einige Änderungen auf der kostenlose Battle Royale zu, mit denen einige Mechaniken wieder so werden, wie sie in Warzone 1 waren:

Gulag wieder 1vs1 mit Flagge am Ende

Loot droppt aus Gegner oder Kisten auf den Boden

Loadout-Drops zweimal im Match (1. und 5. Gaskreis)

Jeder hat 3 Panzerplatten

Alle haben denselben Rucksack

Jede Kauf-Station bietet Loadout-Drops

Mehr Details zu den einzelnen Punkten findet ihr in unserem großen Special zur Season 2:

CoD MW2 & Warzone 2: Season 2 – Release, Update, Roadmap

CoD MW2 & Warzone 2: Season 2 – Content im Laufe der Season

Einige Ankündigungen sind mit dem Hinweis „In-Season“ versehen und kommen erst im späteren Verlauf der Season – möglicherweise mit dem Mid-Season-Update. Dafür gibt es noch keinen Termin, aber bereits folgende Ankündigungen:

CoD MW2 2. PvE-Raid 3 neue Modi

Warzone 2 In-Match-Event „Data Heist“ Vertrag „Search & Seizure“ Redeploy Drone Warzone-Statistiken



Das war unsere schnelle Übersicht zur Season 2. Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Habt ihr Fragen oder Einschätzungen zur neuen Season, dann lasst einen Kommentar da. Möchtet ihr lieber mehr über CoD lesen, dann schaut hier vorbei: CoD MW2 hat einen miesen Start, ist aber das erfolgreichste Spiel der Reihe – Wie kann das sein?