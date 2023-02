CoD Warzone 2 – YouTuber findet dank Datamining ein starkes Visier – „Das ist echt overpowered!“

In Call of Duty Warzone 2 gibt es jede Menge verschiedener Visiere, welche alle unterschiedliche Vor- und Nachteile bieten. Ein ganz spezielles Visier bietet ordentlich Zoom und hilft sogar dabei, eure Waffe stabil zu halten – doch nur wenige Spieler nutzen es, weil der Tooltip nichts darüber verrät.

In der Warzone und im Multiplayer von Call of Duty Modern Warfare 2 gibt es eine enorme Auswahl an verschiedenen Visieren. Manche Visiere zeigen ein Wärmebild und lassen euch so durch dichten Rauch blicken. Andere verfügen über großen Zoom und sind für euer Scharfschützengewehr prädestiniert.

Im Waffenschmied könnt ihr eure Waffen euren ganz persönlichen Vorstellungen anpassen. Jedes der Ausrüstungsteile beeinflusst dabei, wie sich eure Waffe im Spiel verhält. Je nach Spielstil lassen sich so fast unendlich viele verschiedene Loadouts erstellen. Mit Perks könnt ihr euch dann noch weiter spezialisieren. Ein Perk war jedoch so stark, dass die Entwickler eingreifen mussten.

Im DMZ-Modus könnt ihr eure Waffen leveln und neue Knarren freischalten. Wie das geht, erklären wir hier im Video:

Anbauteile bieten Vor- und Nachteile

Visiere mit Zoom machen Gegner auf längere Distanzen sichtbar, erhöhen aber auch den visuellen Rückstoß. Außerdem verlängern sie die Zeit, die ihr benötigt, um ins ADS zu gehen. Grundsätzlich gilt, je größer der Zoom, desto langsamer die ZV-Geschwindigkeit und desto größer auch der Rückstoß.

Deshalb nutzen viele Spieler Visiere, wie das VLK 4.0, das Aim OP-V4 oder Schlager 3.4X für ihre Sturmgewehre. Diese Visiere bieten euch akzeptablen Zoom, ohne euch massiv zu verlangsamen. Nutzt ihr Visiere mit größerem Zoom, erzeugen sie obendrein den sogenannten “Sniper-Glint”. Das ist eine Licht-Reflexion, welche dem Gegner eure Position verraten kann.

Häufig beeinflussen die Anbauteile eure Waffen stärker, als der Tooltip es vermuten lassen würde. Das ist auch bei dem neuen Visier der Fall. Überprüft daher nach jeder Änderung, wie sich eure Waffe verhält, bevor ihr ein echtes Match startet.

Datamining deckt geheime Statuswerte auf

Der YouTuber und Warzone-Experte “WhosImmortal” ist auf der Datamining-Seite sym.gg kürzlich auf ein Visier gestoßen, welches euch die Vorteile eines großen Zooms bietet und dabei kaum Nachteile hat. Im Gegenteil, es hilft sogar dabei, den lästigen Rückstoß euerer Waffen zu reduzieren.

Im Video erklärt WhosImmortal wie das Visier funktioniert und was es so stark macht

Um welches Visier geht es? Das Ares Clear Shot Visier hat eine Dual-Optik und mit einem Knopfdruck könnt ihr zwischen einem einfachen Rotpunkt-Visier und einer Optik mit 7-facher Vergrößerung wechseln.

Der YouTuber fand heraus, dass dieses Visier den visuellen und auch den tatsächlichen Rückstoß eurer Waffe mindert. Das Visier reduziert den visuellen horizontalen Rückstoß um einen Faktor von 0,09 und den visuellen vertikalen Rückstoß um 0,08. Obendrein mindert es den tatsächlichen Rückstoß der Waffe in beiden Achsen um 0,08. Das macht das Ares Clear Shot Visier in Call of Duty einzigartig.

Bedenkt allerdings, dass dieses Visier nicht nur Vorteile bietet. Da es sich um eine Zweifach-Optik mit großem Zoom handelt, ist die ZV-Geschwindigkeit recht langsam. Für Feuergefechte auf kurzen Distanzen solltet ihr deshalb schnell zum Rotpunkt-Visier wechseln.

Was haltet ihr von dem Visier? Wollt ihr es in eurer nächsten Runde Warzone gleich ausprobieren? Oder bleibt ihr bei eurem bisherigen Favoriten? Habt ihr vielleicht noch ganz andere Geheimtipps und wollt diese mit der Community teilen? Wir wollen eure Meinung hören, lasst uns also gerne einen Kommentar da!

