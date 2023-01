Perk in CoD Warzone 2 ist wie legales Cheaten – Jetzt reagieren die Entwickler

In Call of Duty: Warzone 2 sorgt ein ganz besonderer Perk aktuell für ziemlich dicke Luft. “Draufsicht” oder “Birdseye” funktioniert nicht so, wie es soll und sorgt dafür, dass Spieler quasi permanent über die Position ihrer Feinde informiert werden.

Was ist passiert? Der Birdseye- oder Draufsicht-Perk dominiert aktuell die Warzone, obwohl er bis vor kurzem nur äußerst selten gespielt wurde. Dieser Perk informiert euch regelmäßig über die Position von Gegnern in eurer Nähe.

Anders als noch in Verdansk oder Caldera, können Spieler in Al Mazrah ihre Perks nur aus vorgefertigten Kombinationen wählen. Das sollte eigentlich dafür sorgen, dass das Gameplay ausgewogener wird. Einige Bugs sorgten allerdings dafür, dass keines der Perk-Pakete richtig funktionierte. Diese Fehler wurden erst kürzlich behoben.

Seit dem Update dominiert nun Birdseye die Loadouts. Das sorgt bei einigen Twitch-Streamern und so manchem Content-Creator für jede Menge Frust. DrDisrespect ätzt über alle Shooter, lobt aber einen: „Das härteste Spiel mit echt guten Spielern, das ich je gespielt habe”.

Aber auch ganz normale Spieler regen sich darüber auf. Der Perk ist so stark, dass man extrem im Nachteil ist, wenn man ihn nicht nutzt.

Ihr wollt in CoD: Modern Warfare 2 eine neue Waffe ausprobieren? Dann haben wir hier 3 Tipps zum schnellen Level für euch:

Draufsicht verrät euch regelmäßig die Position eurer Feinde

Was macht den Perk so stark? Der Draufsicht-Perk zoomt eure Mini-Map heraus. Dadurch habt ihr einen besseren Überblick über das Spielgeschehen. Außerdem verrät er euch die Laufrichtung eurer Gegner, wenn ihr eine Aufklärungs-Drohne oder Radar-Pings aktiviert. So könnt ihr präzise einschätzen, hinter welcher Ecke das gegnerische Squad auftauchen wird und eure Gegner so optimal kontern.

Der Perk kann allerdings noch eine ganze Menge mehr und das steht nicht im Tooltip. Er sorgt nämlich dafür, dass euch jedes Mal, wenn ein Gegner ein UAV oder ein Radar aktiviert, ebenfalls die Position von Feinden angezeigt wird. Ganz so, als hättet ihr selbst ein UAV aktiv.

Dadurch bietet der Draufsicht-Perk einen enormen Vorteil. Ihr habt damit quasi ständig eine Drohne zur Verfügung.

Perk in CoD Warzone 2 ist viel zu stark, gibt Dauer-Drohnen – „Fühlt sich so cheaten an?“

Entwickler wollen Perk untersuchen – Fix mit einem der nächsten Updates

Wie reagieren die Entwickler? Infinity Ward hat das Problem mit dem Draufsicht-Perk erkannt und ihrem Trello-Board hinzugefügt. Der Eintrag liest sich wie folgt: “Wir sind uns eines Problems mit dem Draufsicht-Perk bewusst. Im Battle-Royal funktioniert es nicht so, wie wir es vorgesehen haben”.

Ausschnitt des Trello-Boards von Infinity Ward, eines der Studios, die für CoD verantwortlich sind.

Mehr Details gibt es nicht. Es ist daher nicht ganz klar, wo der Fehler liegt, oder was die Entwickler untersuchen. Die Entwickler geben keinen Zeitpunkt an, zu dem sie den Fehler beheben wollen. Immerhin erlaubt der Eintrag auf dem Trello-Board aber, dass die Spieler den Fortschritt der Entwickler beobachten können.

Da die Season 2 im Februar erscheinen soll, ist es wahrscheinlich, dass der Perk im Zuge dieses großen Updates überarbeitet wird.

Jetzt ist eure Meinung gefragt! Was haltet ihr vom Draufsicht-Perk? Habt ihr den Perk schon ausprobiert? Ist er fester Bestandteil eures Loadouts? Oder hofft ihr, dass Draufsicht möglichst schnell wieder verschwindet? Habt ihr vielleicht schon eine bessere Alternative am Start? Lasst einen Kommentar da, teilt eure Meinung und diskutiert mit der Community!

CoD MW2 & Warzone 2: Season 2 kommt mit neuer Warzone-Map – Start, Content, Battle Pass