Perk in CoD Warzone 2 ist viel zu stark, gibt Dauer-Drohnen – „Fühlt sich so cheaten an?“

Call of Duty: Warzone 2 muss sich gut 2 Wochen nach dem Release mit viel Kritik rumschlagen, besonders der technische Aspekt gerät von allen Seiten unter Feuer. Doch auch beim Balancing gibt es Probleme, was besonders der Perk „Vogelblick“ beweist – der sorgt für ein Aufklärungsdrohnen-Feuerwerk.

Die Situation von Call of Duty: Warzone 2 ist zwei Wochen nach dem Release etwas mysteriös. Man kann richtig gute Abende erleben, ohne einen Fehler und jeder Menge Spaß. Oder man hat Pech und landete in einem der 3 Kreise der Warzone-Hölle:

Kaputter Server mit Lags

Ein Spiel-Absturz nach dem anderen

Hacker fliegen in Booten umher

Aktuell gibt es viel Kritik rund um das neue Battle Royale – teilweise berechtigt, teilweise übertrieben. Aber zweifelsohne haben die Verantwortlichen noch viel Arbeit vor sich. Das gilt auch für das Balancing im Spiel.

Denn ein Perk ist aktuell so stark, dass die Community sogar diskutiert, ob es sich dabei um einen Fehler handelt oder ob das so gewollt ist. MeinMMO zeigt euch, warum Vogelblick derzeit das Maß der Dinge ist.

CoD Warzone 2: Vogelblick sorgt für Drohnen-Feuerwerk

Was ist das Problem? Mit dem ultimativen Perk Vogelblick verbessert ihr eure Mini-Map und seht einen größeren Ausschnitt der Karte. Zudem sind Pings von Gegnern auf der Map präziser, zeigen euch etwa die Laufrichtung der Feinde.

Hier die konkrete Beschreibung aus dem Multiplayer von CoD MW2:

Die Minimap wird herausgezoomt. UAV- und Radar-Pings verraten die Richtung der Feinde. Beim Freischalten: Pingt Feinde auf der Map an.

Allerdings war es schon in Warzone 1 so, dass Perks unterschiedliche Funktionsweisen haben. Je nachdem, ob ihr sie in Warzone oder in Modern Warfare verwendet habt.

Der Vogelblick scheint so ein Perk zu sein und seine Extra-Funktion hat es in sich, wie CoD-YouTuber jackfrags in seinem englischen Video eindrucksvoll beweist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Sein Titel deutet es schon an: „Warzone 2: Fühlt sich so cheaten an?“. Denn er besorgt sich den Perk darf sich über ein regelrechtes Drohnen-Feuerwerk freuen.

Jedes Mal, wenn ein Gegner eine Aufklärungsdrohne startet, läuft die Drohne auch für die Spieler, die Vogelblick als ultimativen Perk gewählt haben. „Geist“ ist auch nicht die optimale Hilfe dagegen.

Die Bezeichnung „ultimativ“ passt aktuell wohl zu keinem Warzone-Perk so gut wie zum Vogelblick.

Ist das gewollt? Derzeit wird von Spielern diskutiert, ob es sich dabei um einen Fehler handelt. Spätestens ab dem Punkt, an dem große YouTuber wie jackfrags über solche Dinge berichten, gelten sie als „Tipps“. Allein sein Video wurde innerhalb der ersten 10 Stunden nach Release gut 130.000 Mal geklickt.

Die Entwickler haben darauf bisher nicht reagiert. Allerdings ist mit einem Nerf zu rechnen, aktuell erscheint der Perk dann doch etwas zu stark zu sein.

Was denkt ihr, ist das gewollt? Was sagt ihr generell zum Balancing, was würdet ihr anpassen? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

Wollt ihr euch lieber über Waffen von Warzone 2 informieren, dann schaut mal hier vorbei: CoD Warzone 2: Meta – Die besten Waffen mit Setups