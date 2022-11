CoD Warzone 2: Cheater finden den wohl beklopptesten Weg zu betrügen

Wir haben euch in einem kurzen Video 3 Fehler aufgelistet, die ihr in CoD: Warzone 2 dringend vermeiden solltet.

Bereits wenige Tage nach dem Start von Warzone 2 gab es erste Videos von Cheats, die etwa perfekte Spielbarkeit von Waffen ermöglichten. Das Cheat-Angebot scheint immer weiterzuwachsen, was das Vertrauen der Spieler in das Anti-Cheat Ricochet arg erschüttert.

Diese Reaktionen gibt es: Während der Großteil der CoD-Community das Cheating aus ihrem Lieblings-Shooter am liebsten für immer verbannen würde, kommt gerade das fliegende Boot bei vielen überraschend positiv an.

Auf diese Weise können sie zu jedem Punkt auf der Map düsen und ihre Gegner aus (mehr oder weniger) sicherer Entfernung beschießen. Das Ganze sieht in Action ungefähr so aus:

