Millionen feiern die „Backstreet Boys“ in Warzone 2 – Selbst Call of Duty antwortet: „Klingt identisch“

Der neue Näherungs-Chat von Call of Duty: Warzone 2 sorgt für fantastische soziale Momente in dem knallharten PvP-Spiel. Dadurch sind schon so einige starke Videos entstanden und besonders eines mit den „Backstreet Boys“ ging durch die Decke.

Warzone hat sich mit seiner Nachfolgerin neu erfunden: Call of Duty: Warzone 2 macht so viel anders, ist aber im Kern immer noch das Battle Royale, das viele CoD-Fans Anfang 2020 kennen und lieben gelernt haben – vielleicht sogar ein wenig besser.

Einer der Gründe, warum Warzone 2 seine Vorlage überholen könnte, ist der Näherungs-Chat. Das war direkt mit den ersten Reaktionen nach Release schon klar. Der Chat sorgt dafür, dass Gegner in der Nähe zu hören sind.

Das führt zu verdammt witzigen Situationen und der ein oder andere Content-Creator hat bereits erkannt, was das für eine Goldgrube ist. So auch YouTube-Streamer „Big E“, der mit einer Warzone-Version der Backstreet Boys viral ging.

Warzone 2: Näherungs-Chat ist anders wild

Das Video zeigt einen zurechtgemachten Big E mit einem Glas Wein in der Hand. Er steigt ein mit: „Ich habe versehentlich eine Boyband im Näherungs-Chat von Warzone gegründet“. Aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das Video ging um die Welt und kommt allein auf Twitter auf beinahe 2 Millionen Aufrufe und fast 70.000 Likes. In den Kommentaren unter dem Tweet feiern User den Clip heftig:

@Nokokopuffs: „Warum hat das nicht 10 Millionen Aufrufe? Reines Gold!“

@flexinja: „Dafür sollte der Näherungs-Chat genutzt werden. Das war wunderschön“

@BanKsEsports: „Das ist unglaublich. Wir brauchen mehr davon.“

Sogar der offizielle Twitter-Account von Call of Duty teilte das Video und schrieb dazu: „Klingt identisch“.

Das Video ist in der Form zwar nur zusammengeschnitten, die Situation ist so nicht passiert. Aber die Stimmen der Gegner stammen tatsächlich aus dem Näherungs-Chat (via youtube.com). Es brachte viele User zum Lachen – zumindest bis man merkt, dass der brutale Ohrwurm Stunden später noch zu hören ist.

Erzählt uns eure Storys aus dem Näherungs-Chat oder schreibt eure Meinung zum Thema in die Kommentare.

