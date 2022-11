CoD Warzone 2 startet mit großen Problemen – Aber ein Social-Feature feiern alle

Der Release von Call of Duty: Warzone 2 ist durch und MeinMMO zeigt euch die ersten Reaktionen. Besonders der technische Zustand wird bemängelt. Allerdings gibt es ein Feature, das für eine Menge Spaß sorgt.

Wie lief der Release von Warzone 2? Mies bis mittelmäßig. Wir haben auf MeinMMO den Release mit einem Live-Ticker begleitet und den ganzen Release-Abend gab es Server-Probleme.

Man musste Glück haben – es gab auch viele Spieler, die weniger Probleme hatten. Doch für eine Menge Warzoner, die mutig genug waren, am Release-Abend zu spielen, waren Verbindungs-Schwierigkeiten und Server-Lags an der Tagesordnung.

Allerdings sticht ein Feature heraus, an dem viele Spieler ihren Spaß hatten, wenn die Server mal gut liefen und das war der neue Annäherungs-Chat.

Wir zeigen euch ein paar Reaktionen, gehen näher auf die technischen Probleme ein und erklären den Kommentar eines Warzone-Experten, der das neue Battle Royale mit ihrer Vorgängerin vergleicht. Zudem binden wir euch hier den Launch-Trailer von Warzone 2 ein:

CoD Warzone 2: Ein Social-Feature macht den Unterschied

Warum ist der Annäherungs-Chat so gut? Das neue Feature sorgt dafür, dass ihr Gegner in der Nähe hören könnt, wenn ihr den Ingame-Chat verwendet. Das sorgt nicht nur für neue Möglichkeiten der Aufklärung – sondern auch für spannende und lustige Situationen.

Vielleicht habt ihr schon von dem Typen gehört, der einige virale Hits mit besonderen Controllern gelandet hat. Mal landet er Volltreffer mit dem Sniper per Flöte in Battlefield, mal mit einem Schlagzeug in CoD. Nun stellt euch vor, ihr habt ihn als Partner im neuen Gulag:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Doch auch abgesehen von solch verrückten Begegnungen, entstehen dadurch Situationen, die es so vorher nicht in Warzone gegeben hat. Braucht ihr etwa eine Mitfahrgelegenheit, schreit doch mal in den Chat – ihr könnt Randoms sogar eurem Squad hinzufügen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Es finden sich auch Videos dazu, die toxisches Verhalten zeigen. Jedoch wird der Sprach-Chat in 14 unterschiedlichen Sprachen analysiert und aggressives Verhalten bestraft. Trefft ihr auf toxische Spieler im Chat, meldet die entsprechenden Spieler auch über das Ingame-Meldesystem.

CoD Warzone 2: Technisch für viele ein Graus

Wie sehen die technischen Probleme aus? Der erste Abend war geprägt von Server-Problemen und technischen Fehlern.

Die Server waren sehr wacklig und besonders am Anfang eines Matches, wenn noch alle 150 Spieler drin waren, kam es auch zu sehr hohen Pings und Lags – wenn man denn überhaupt so weit kam.

Denn viele Spieler hatten bereits Probleme, ins Hauptmenü zu kommen. Das war nicht nur für Warzone-Spieler ärgerlich, das belastete auch die Server von Modern Warfare 2 – einem Vollpreis-Titel, der an selben Abend seine Season 1 startete.

Dazu kamen ärgerliche Fehler, wie ein Bug mit dem Social-Menü. Wollte man auf seine Freundesliste, dann passierte es ständig, dass man direkt wieder ins Hauptmenü geworfen wurde.

Es gibt zwar einen Workaround für den Social-Fehler, aber den hatten lange nicht alle Spieler auf dem Schirm. Und die optimale Lösung war das auch nicht.

Zudem gibt es viele Berichte über kleine und größere Fehler, die dann für einen ungewollten Tod sorgten. Viele kleine Ärgerlichkeiten, die für manch einen Spieler einen faden Beigeschmack nach dem ersten Abend hinterlassen – das gilt allerdings nicht für alle.

Das sahen wir auch auf MeinMMO in den Kommentaren:

Desten96: „Ich konnte nach langem Runterladen eine Stunde zocken. […] Die harten Lags waren eh das Beste.“

Warzone: „Absolut unspielbar. Xbox Series X mit einer 1 Gigabit-Leitung und es ruckelt.“

Phantom: „Also ich hatte zu keiner Zeit Probleme. Lediglich das Verbinden hat hin und wie mal ein wenig länger gedauert.“ Kommentare von unserem Release-Ticker



Wie sehen erste Vergleiche mit Warzone 1 aus? Besonders spannend war die Aussage des Warzone-Experten „JGOD“. Er wird mit dem neuen Battle Royale nicht direkt warm, sagt aber auch, dass es ein gutes Spiel sein könnte – wenn die technischen Probleme mal behoben sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Tweet-Übersetzung: „Warzone 2 fühlt sich wie die BR-Erfahrung an, die sie machen wollten, was aber wirklich nichts für mich ist und das ist ok. Es fühlt sich deutlich langsamer an, was man erwarten konnte, mit Blick auf MW2. […] ich will das Spiel nicht schlechtreden. […] Apex ist ein tolles BR, aber ich spiele es nicht gern. Das ist mit Fortnite genauso – WZ2 könnte dasselbe sein (Sobald sie das Spiel richtig optimiert und die Server repariert haben)“.

Warzone 2 ist ein ganz neues Erlebnis mit einer neuen Dynamik. Der Fokus liegt durch das langsamere Movement eher auf taktischen Überlegungen als auf dem technischen Können.

Daher ist es wichtig, dass ihr euch selbst einen Eindruck verschafft. Seid ihr Fans vom Battle-Royale-Genre, dann schaut euch die kostenlose Warzone 2 an. Wartet aber vielleicht noch ein paar Tage oder versucht es erst am zweiten Release-Wochenende.

Eure Meinung zur neuen Warzone interessiert uns auch: Wie habt ihr den ersten Tag erlebt – schreibt uns einen kleinen Erlebnisbericht in die Kommentare oder schreibt uns generell etwas zum Thema.

Möchtet ihr euch lieber über die großen Unterschiede es zwischen Warzone 1 & 2 informieren, haben wir hier den passen Artikel für euch: CoD Warzone 2.0 krempelt das Gameplay komplett um – Die 5 wichtigsten Änderungen