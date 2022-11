CoD Warzone 2 lässt euch mit Gegnern zusammenspielen – So wechselt ihr euer Squad

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, was den Release von Warzone 2 betrifft, dann schaut doch in unserem Ticker vorbei. MeinMMO-Redakteur Maik Schneider versorgt euch dort live mit allen wichtigen Infos rund um den Release:

Wie kann ich Gegnern beitreten? Ihr könnt in Warzone 2 über das Emote-Rad einem gegnerischen Team beitreten. Demnach gibt es dort die Auswahlmöglichkeit „Anfragen, einem feindlichen Trupp beizutreten“ (englisch: request to join enemy squad).

In Call of Duty: Warzone 2 können Spieler jetzt über eine einfache Funktion gegnerischen Trupps beitreten. MeinMMO verrät euch, wie das geht.

Insert

You are going to send email to