Mit dem neuen Cinematic zu Dragonflight erhebt sich World of Warcraft hoch in die Lüfte: Das neue Video rund um die Dracthyr kommt gut an.

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Was ist das für eine Waffe? Die Victus XMR ist eine Sniper mit einem Geradezugverschluss. Sie trifft mit hohem Schaden und besitzt auch eine hohe Reichweite. Erinnert stark an die L118A Sniper aus MW3.

Wir zeigen euch die Waffen im Detail und erklären, wie ihr an sie rankommt. Falls ihr jedoch eher den Release von Warzone 2 mitverfolgen wollt, könnt ihr gern in unserem Live-Ticker übergehen . Wir versorgen euch dort mit neuen Infos über den Server-Status und Fehlern, die zum Release entstehen könnten.

In Call of Duty: Warzone 2 und Modern Warfare 2 startet heute Season 1. Zu diesem Anlass beschert euch der Shooter vier neue Waffen für eurer Arsenal. Wir zeigen euch, welche das sind und wie ihr sie bekommen könnt.

Insert

You are going to send email to