Das beste CoD eurer Meinung nach ist schon fast 14 Jahre alt

Call of Duty Modern Warfare 2 ist schon draußen und bald wird auch Warzone 2 das Licht der Welt erblicken. Da die Shooter-Reihe schon viele Titel verzeichnet, haben wir euch gefragt, welches CoD das Beste ist und eure Antwort war eindeutig.

Welches CoD ist auf MeinMMO das Beliebteste? Am 07. November starteten wir auf MeinMMO eine Umfrage bezüglich CoD. In dieser haben wir euch, unsere Community, gefragt, welches CoD euer Liebstes sei. Dazu haben wir euch jeden bekannten Shooter-Titel des Franchises aufgelistet und euch drei Stimmen zur Verfügung gestellt.

Jetzt, da morgen CoD: Warzone 2 ansteht, haben wir eure Stimmen ausgewertet und sind auf folgendes Ergebnis gestoßen. Eurer liebster Shooter-Titel ist Modern Warfare 2 aus dem Jahre 2009. Das ist jedoch nicht euer einziger Favorit. Wir zeigen euch die drei besten und schlechtesten Titel, die ihr auserkoren habt.

Hier nochmal ein Trailer zu den Gameplay-Neuerungen in CoD MW2:

Die 3 besten und schlechtesten CoDs

Jeder Leser hat von uns drei Stimmen bekommen, denn die Qual der Wahl ist nicht leicht zu verkraften und meist besitzt man oft mehrere Lieblingstitel, die man nie vergessen wird. Zu den Top 3 der beliebtesten CoDs auf MeinMMO gehören (Stand 15. November 2022):

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) mit 558 Stimmen

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) mit 356 Stimmen

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) mit 281 Stimmen

Was hier auffällt, ist vor allem, dass alle alten Ableger der „Modern Warfare“-Reihe die meisten Stimmen haben. Sie konnten euch somit mehr von dem bieten, was ihr euch von einem Shooter wünscht. Fesselnde Story, ein geschmeidiges PvP und übersichtliche Menüs.

Kommen wir nun zu den schlecht bewerteten Titeln von CoD. Dazu gehören (Stand 15. November 2022):

Call of Duty: Infinite Warfare (2016) mit 23 Stimmen

Call of Duty 3 (2006) mit 20 Stimmen

Call of Duty: Vanguard (2021) mit 15 Stimmen

Wer sich jetzt die folgenden Ergebnisse genauer anschaut, erkennt eine deutliche Aussage. Unsere Leser mögen definitiv keine Zweiter Weltkrieg-Szenarien, sowie keine futuristischen Shooter mit fliegenden Soldaten. Wir glauben, es hängt mit dem Setting der einzelnen Spiele zusammen.

Modern Warfare sowie weitere Titel der MW-Reihe zeigen im Grunde, wie ein kriegsähnlicher Konflikt in unserer Zeit aussehen könnte. Es ist also sehr realitätsnah und das kommt in der Community in Verbindung mit einer packenden Story und einem übersichtlichen PvP gut an.

Vielleicht habt ihr sogar eine andere Meinung? Dann lasst sie uns gerne in den Kommentaren erfahren und teilt uns mit, weshalb euer Titel der beste ist!

