Welches Call of Duty war das beste?

Die Call of Duty-Reihe umfasst mittlerweile eine ganze Menge an Spielen. Wir wollen von euch wissen, welche davon eurer Meinung nach die absolut besten waren. Stimmt ab und erstellt mit uns ein Ranking!

Das CoD-Franchise hat seit dem Release des ersten Games 2003 zu einer der größten Gaming-Franchises weltweit hochgearbeitet. Im April 2021 verzeichnete die Reihe über 400 Millionen verkauften Einheiten, was CoD einen Platz in dem Guinnessbuch der Rekorde verschafft hat.

Es ist das erfolgreichste Spiele-Franchise aus den USA

Es ist die bestverkaufte Ego-Shooter-Reihe

Es befindet sich auf Platz 4 auf der Liste der bestverkauften Spiele-Franchises überhaupt, nach Mario, Tetris und Pokémon

Mit CoD: MWII erschien am 28. Oktober der neueste Teil der Reihe, der sich schneller verkauft hat als alle vorherigen Spiele und schon in den ersten 3 Tagen nach Release über 800 Millionen Dollar in Verkäufen einspielte.

Doch wie alle große Spielreihen hatte auch CoD seine Höhen und Tiefen. Manche Games kamen ausgezeichnet an, andere wurden mit wenig Begeisterung empfangen. Darum wollen wir jetzt von euch wissen, welche der CoD-Teile die besten waren.

Hier könnt ihr abstimmen: Die Wahl könnt ihr wie üblich in dem Umfrage-Tool weiter unten treffen. Zur Wahl stehen die Hauptteile der CoD-Reihe, die zahlreichen Ableger wie Road to Victory oder Big Red One haben wir in der Liste nicht berücksichtigt.

Bei fast 20 Spielen der Hauptreihe haben wir euch 3 Stimmen gegeben, die ihr an eure Lieblingsteile vergeben könnt. Die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden.

Also schießt los: Was ist eure Top 3 der besten CoD-Spiele? Gehört ihr eher zu den Oldschool-Spielern, die die alten Teile feiern, oder gefallen euch die aktuelleren Titel besser? Wie hat sich die Reihe eurer Meinung nach im Laufe der Zeit verändert?

Schreibt es uns in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!

