Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Warum sollte ich sie leveln? Eine MP darf in unserer Liste auch nicht fehlen, dafür empfehlen wir die Lachmann-MP . Schon in Warzone 1 war die MP5 ein tödliches Werkzeug, mit dem ihr eure Feinde in kurzen Distanzen über den Haufen schießen konntet. Das hat sich in MW2 nicht geändert.

Mit den richtigen Aufsätzen wird die SO-14 dadurch zu einem gefährlichen Gewehr, das ihr in verschiedenen Situationen perfekt einsetzen könnt. In Warzone gewinnt eben der Spieler, der für alles gewappnet ist.

Diese Waffen solltet ihr leveln: Damit ihr nun die passenden Waffen in Warzone schon griffbereit habt, haben wir für euch vier Waffen herausgesucht, die ihr definitiv schon in MW2 gelevelt haben solltet.

Solltet ihr also in MW2 Fortschritt sammeln, wird dieser auch auf Warzone 2 geteilt und umgekehrt.

In Call of Duty: Modern Warfare 2 könnt ihr jetzt schon euren Fortschritt für Warzone 2 hochleveln. Damit ihr keine Zeit verliert und die falschen Knarren freischaltet und levelt, haben wir für euch 4 der besten Waffen aufgelistet, die ihr jetzt schon leveln solltet.

