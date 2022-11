Mein liebstes Gadget in CoD MW2 ist ein fieser Camper-Schreck – 3 Tipps für den Einsatz

MeinMMO-Autor Maik Schneider entwickelt sich in Call of Duty: Modern Warfare 2 zum professionellen Camper-Stresser. Ganz besonders eines der neuen Gadgets spielt dabei eine Hauptrolle – die Bohrgranate.

Headglitches, schlecht einsehbare Ecken oder jeder beliebige Raum mit einer Tür (also alle) – Camper können überall sitzen und anders als im echten Leben, geben sie sich nicht durch ein freundliches „Guten Morgen“ zu erkennen, während sie auf ihrem Grill Köstlichkeiten räuchern.

Mit der Zeit kennt man jedoch die beliebten Stellen, an denen gern mal ein Zelt steht. Früher musste man endlose Wege gehen, um die Camper-Nester ausräuchern – jetzt reicht ein gezielter Wurf mit der Bohrgranate.

Was das Teil so stark macht und ein paar Tipps zur sicheren Anwendung zeige ich euch hier. Wollt ihr euch gleich auch über die neue Warzone 2.0 informieren, startet das Video:

CoD MW2: Bohrgranaten – Unerwartet hohe Reichweite

Werft ihr eine Bohrgranate an eine Wand, versucht das Teil mit aller Gewalt, die andere Seite zu erreichen. Dort plumpst dann ein Explosiv-Körper heraus, der beim nächsten Kontakt explodiert. Die Explosion ist dabei in Sachen Reichweite und Schaden in etwa so stark wie einen Splittergranate.

Kann sich die Granate nicht durchbohren, passiert Folgendes:

Das Teil geht direkt dort in die Luft, wo ihr es befestigt habt

Die Granate bohrt sich ein paar Meter in die Wand und springt dann seitlich raus

Die Granate geht tief in die Wand und explodiert mit wenig Schaden mittendrin

Generell bin ich aber immer wieder überrascht, wie dick die Wände sein können. Die Bohrgranate kann mehrere Meter locker überwinden, nicht nur dünne Spanplatten:

Die Bohrgranate schiebt sich hier von links nach rechts komplett durch.

Die Mauer hier auf der Map „Mercado Las Almas“ lässt sich etwa in ihrer kompletten Länge durchbohren. Das sind gut 3 Meter.

Zudem wirft sich die Bohrgranate wie Thermit – eine sehr flache, kräftige Flugkurve. Damit könnte ihr euer Ziel selbst aus großer Entfernungen sicher treffen. Berührt die Granate ihr Ziel, stellt sie sich automatisch auf und beginnt ihre eindringliche Arbeit.

CoD MW2: Bohrgranaten – Funktionieren in alle Richtungen

Fühlt euch nicht vom Winkel oder Beschaffenheit einer Wand eingeschränkt.

Die Bohrgranate ist nicht wählerisch: Sie bohrt durch Wände, Decken, Böden, schiefe oder gerade Flächen. Versucht euch ein wenig durch und ihr werdet überrascht sein, was die Granate durchdringen kann. Manchmal aber auch enttäuscht, weil dann doch nicht alles funktioniert.

Nutzt auch die Eigenschaft, dass die Bohrgranate seitlich aus Wänden herausspringt, wenn ihr sie an dicken Wänden platziert. Werft die Granate an den Rand der Wand und säubert so eine Gasse oder einen Tunnel.

CoD MW2: Bohrgranaten – Kleben wie Semtex

Die Flugkurve ist nicht das Einzige, das sich die Bohrgranate bei ihren Verwandten abschaut. Während sie fliegt wie Thermit, klebt sie auch wie Semtex.

Das kann in stressigen Situationen extrem hilfreich sein, weil sich die Bohrgranate auch sehr schnell werfen lässt. Erwischt euch ein Feind auf dem falschen Fuß, kriegt ihr die Granate oft noch raus und holt euch bei einem direkten Treffer den Kill.

Zudem habt ihr hier auch ein hervorragendes Werkzeug gegen Fahrzeuge. Ob Panzer, Humvee oder Combi – die Bohrgranate frisst sich durch Lack und Panzerung bis in die Fahrerkabine, kann Steuermann und Insassen mit einem Schlag erledigen.

Behaltet im Hinterkopf, dass die Bohrgranate nicht nur Wänden ein fieses Loch verpassen kann.

Sicherheits-Hinweis: Ist die Oberfläche nicht zum Bohren geeignet, hört sich das Bohrgeräusch anders an und ihr habt direkt die optische Explosionswarnung auf dem Bildschirm. Kommt ihr nicht weg, könnt ihr davon sogar down gehen.

Haltet deshalb einen respektvollen Abstand von der Bohrgranate, wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr durch die Oberfläche kommt.

Habt ihr auch ein paar Gadgets-Tipps auf Lager, dann lasst uns einen Kommentar zum Thema da.

Es ist übrigens möglich, dass in Zukunft noch weitere Gadgets ins Spiel kommen. Mit CoD: Vanguard & Cold War gabs etwa neue Granaten über den Battle Pass.

