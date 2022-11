CoD-MW2-Beste-Waffen

Call of Duty: Modern Warfare 2 feierte am 28. Oktober seinen Release und mit ihm sein heiß erwarteter Multiplayer-Modus. Viele Spieler messen sich nun in den verschiedenen Modi mit einer Vielzahl an Waffen, doch welche sind die Besten? Wir zeigen es euch in unserer Übersicht.

Wie kommen wir auf unsere Einschätzung? Call of Duty: Modern Warfare 2 ist noch nicht lange auf dem Markt und Spieler müssen sich erstmal durch die neuen Waffen arbeiten und herausfinden, welche sich tatsächlich im Schlachtfeld beweisen können.

Damit ihr euch die Zeit des Rumprobierens spart, haben wir uns in verschiedene Matches gewagt, viele Tode sterben müssen und sind so auf unsere Erkenntnisse gestoßen.

Zusätzlich verfeiern wir unsere Auswahl mit unserer jahrelangen CoD-Expertise und blicken obendrauf noch auf die Trends der Spieler. Darüber hinaus schauen wir jedoch auch auf die Spielbarkeit der Waffen und ob diese sich auch leicht führen lassen können.

Meta in CoD: MW2 – Die besten Waffen für den Multiplayer

Gibt es aktuell eine Über-Waffe in MW2? SP-R 208 gilt momentan als die Allrounder-Waffe schlechthin. Sie wird von vielen Spielern nicht nur als DMR, sondern auch als Sniper, Pistole und Shotgun verwendet.

Welche sind die besten MW2-Waffen? Sturmgewehre mit geringem Rückstoß sind nach wie vor die beste Wahl der Soldaten auch in Modern Warfare 2.

Mit den richtigen Aufsätzen könnt ihr nicht nur weite Strecken abdecken, sondern auch im Nahkampf hervorragend Gegner über den Haufen schießen. Das macht diese Gewehre zur Top-Wahl der Spieler.

Gepaart mit einer Maschinenpistole oder einem Raketenwerfer für den Abschuss von Drohnen hält euch niemand mehr auf und sorgt dafür, dass eurer Team weiterhin unsichtbar bleibt.

List der besten Waffen in Modern Warfare 2

CoD MW2: Das beste Sturmgewehr – M4

CoD MW2: M4 – Setup Mündung: Echoline GS-X Lauf: Tempus Hightower 20″ Visier: Cronen-Mini-Rotpunkt Unterlauf: Schützen Vordergriff Griff: Sakin ZX-Griff



Aufsätze auf Englisch

CoD MW2: M4 – Setup Muzzle: Echoline GS-X Barrel: Hightower 20″ Barrel Optic: Cronen Mini Red Dot Underbarrel: Operator Foregrip Rear Grip: Sakin ZX Grip



Was definiert diese Waffen? Sturmgewehre sollen euch vorwiegend auf weiten Distanzen helfen, leicht an Kills zu gelangen. Gute Exemplare sorgen jedoch auch im Nahkampf für viele Kills, weil sie eine passende Balance aus Movement und Schaden mitbringen.

Was macht die M4 stark? Die M4 kann nicht nur mit soliden Werten punkten. Ihr erhaltet das Gewehr sogar als erstes Sturmgewehr für eure Sammlung. Zusätzlich besitzt sie eine hohe Feuerrate, gepaart mit einem stabilen Vertikalen-Rückstoß, den ihr mit Aufsätzen sogar unterstützen könnt.

Diese Kombination aus hoher Feuerrate, der leichten Zugänglichkeit und des stabilen Rückstoßes, macht die M4 deshalb zur Top-Wahl der meisten Soldaten.

Alternative zur M4: Falls ihr ein anderes solides Sturmgewehr benutzen wollt, geht lieber mit der Kastov 762. Das Gewehr hat auf den ersten Blick schlechtere Werte, kann jedoch dafür mehr Schaden austeilen und besitzt einen gut zu kontrollierenden Rückstoß.

Mit den richtigen Aufsätzen kann das russische Gewehr sogar noch besser auf dem Schlachtfeld punkten, braucht aber etwas mehr Fingerspitzengefühl bei der Rückstoß-Kontrolle.

CoD MW2: Die beste Maschinenpistole – FSS Hurricane

CoD MW2: FSS Hurricane – Setup Lauf: FSS-X7-Lauf Laser: 1MW-Laserkasten Schaft: Demo Quicksilver Eingefahren Unterlauf: VX Pineapple Griff: XTEN-Griff



Aufsätze auf Englisch

CoD MW2: FSS Hurricane – Setup Barrel: FSS-X7 Barrel Laser: 1mw Laser Box Stock: Demo Quicksilver Collapse Underbarrel: VX Pineapple Rear Grip: XTEN Grip



Was definiert diese Waffen? Maschinenpistolen, kurz auch MPs genannt, sollen euch in kurzen sowie auch auf mittleren Distanzen helfen, Gegner schnell ins Grab zu schicken. Vor allem in hitzigen Kämpfen soll euch die schnelle Feuerrate helfen, euren Feind mit Blei schneller zu durchlöchern.

Was macht die FSS Hurricane stark? Die FSS Hurricane gehört mit Abstand zu den besten MPs im Spiel. Sie besitzt nicht nur eine überragende Treffsicherheit, sondern sogar eine sehr starke Effektivität im Fernkampf. Wer die Hurricane zum ersten Mal spielt, wird bemerken, dass ihr keine MP in der Hand haltet, sondern eher ein Hybrid zwischen Sturmgewehr und Maschinenpistole.

Diese Mischung sogt dafür, dass ihr sogar in manchem Zweikämpfen gegen ein Sturmgewehr siegreich hervorgeht. Solltet ihr also die FSS noch nicht getestet haben, wäre jetzt der passende Zeitpunkt.

Alternative zur FSS Hurricane: Als Alternative empfehlen wir euch für hitzige Nahkämpfe die PDSW 528 oder für zielsicheres Durchlöchern in der Entfernung die Lachmann-MP.

CoD MW2: Bestes DMR – Allrounder SP-R 208

CoD MW2: SP-R 208 – Setup Lauf: 12,5″ Karbonlauf Schaft: ZRL T70-Polster-Verlängerung Laser: Corio LAZ-44 V3 Blitz: FSS ST87-Bolzen Visier: VLK 4.0-Visier



Aufsätze auf Englisch

CoD MW2: SP-R 208 Setup Barrel: 12.5″ Carbon Barrel Stock: ZRL T70 Pad Extension Laser: Corio LAZ-44 V3 Bolt: FSS ST87 Bolt Optic: VLK 4.0



Was definiert diese Waffen? DMRs sind Hybride und eine Mischung aus Snipern und Einzelschussgewehren. Vor allem ihre Zielgenauigkeit und ihr hoher Schaden sind bekannte Charakteristika der DMRs.

Was macht die SP-R 208 stark? Die SP-R 208 hat sich seit dem Release des Multiplayers als Allrounder auf dem Schlachtfeld rauskristallisiert. Spieler können mit dieser Waffe nicht nur alle Entfernungen dominieren, sondern auch Quickscopen oder sogar Kills aus der Hüfte locker über die Bühne bringen.

Das Gewehr beweist sich mit seinen Einsatzmöglichkeiten als wahrer Anpassungskönig und sorgt dafür, dass jeder Soldat oder Söldner unter euch glücklich wird. Nachteil ist die lahme Feuerrate – geht eure Kugel daneben, erledigt euch das feindliche Sturmgewehr meist im Handumdrehen.

Alternative zur SP-R 208: Als Alternative bieten wir euch die SA-B 50 an. Sie besitzt eine schlechtere Rückstoß-Kontrolle, kann jedoch mit den richtigen Aufsätzen ebenso mithalten.

CoD MW2: Das beste Sniper-Gewehr – MCPR-300

CoD MW2: MCPR-300 – Setup Lauf: 17.5″ Orca-Lauf Schaft: Cronen LW-88-Schaft Laser: Corio LAZ-44 V3 Griff: Cronen Cheetah-Griff Magazin: 5-Schuss-Magazin



Aufsätze auf Englisch

CoD MW2: MCPR-300 Setup Barrel: 17.5″ Orca Barrel Stock: Cronen LW-88 Stock Laser: Corio LAZ-44 V3 Rear Grip: Cronen Cheetah Grip Magazine: 5 Round Mag



Was definiert diese Waffen? Sniper sind vor allem für ihren überaus hohen Schaden und sicheren Kills aus der Entfernung bekannt. Mit dem richtigen Setup jedoch könnt ihr auch Quickscopen.

Was macht die MCPR-300 stark? Die MCPR-Sniper ist das stärkste Scharfschützengewehr ihrer Klasse. Sie schickt aus sicherer Distanz eure Feinde mit nur einem Schuss ins Grab und das ohne Probleme. Das Gute an der MCPR sind aber vor allem die vielen Anpassungsmöglichkeiten.

Für Bodenkämpfe und weite Distanzen baut ihr die Sniper um, sollte euch eher das Quickscopen interessieren, dann haut unsere Aufsätze auf eurer Gewehr und ihr habt eine massive Zerstörungskraft in euren Händen, die sich leicht führen lässt.

Alternative zur SP-R 208: Für das Quickscopen empfehlen wir euch die SP-X 80, falls ihr jedoch eine Waffe zum Campen sucht, dann geht lieber mit der Signal 50.

CoD MW2: Der beste Raketenwerfer – PILA

Was definiert diese Waffen? Raketenwerfer sind explosive Tötungsmaschinen für Fahrzeuge und Gegner. Richtig eingesetzt könnt ihr Fahrzeuge plattmachen oder eure Gegner damit begrüßen.

Was macht die PILA stark? Die PILA ist euer erster Raketenwerfer, welches ihr durch die Waffenschmiede freischalten könnt. Mit dem Werfer könnt ihr nicht nur Gegner manuell anvisieren und abdrücken, sondern auch zielgesteuert Fahrzeuge in die Luft jagen.

Das macht die PILA vor allem im Kampf gegen lästige Drohnen zur Top-Wahl, da ihr sie sofort in eure eigene Ausrüstung packen könnt.

Alternative zur PILA: Falls ihr mehr Durchschlagskraft gegen Fahrzeuge benötigt, empfehlen wir euch die Strela-P. Möchtet ihr eher einen Werfer für manuelle Gefechte gegen Feinde, dann nehmt lieber die RPG-7 mit.

Die Waffen-Meta ist ein wildes Thema: Noch haben wir euch die aktuell besten Waffen aufgelistet, doch mit jeder kommenden Season und dazugehörigen Nerfs und Buffs könnte sich unsere Liste ändern. Markiert euch also unsere Übersicht gerne mit einem Lesezeichen, denn wir aktualisieren unsere Liste stetig und erweitern sie sogar mit zukünftigen Alternativen.

Was haltet ihr von unserer Liste? Habt ihr gerne Ratschläge oder Setups, die ihr anderen Soldaten ans Herz legt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!