CoD MW2: MP5 freischalten und Setup – So bekommt ihr die Lachmann-MP

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Warum ist die MP5 so gut? Diese Maschinenpistole hat sich schon in vielen CoD-Ablegern als eine Allzweckwaffe herauskristallisiert . Mit den richtigen Aufsätzen profitiert ihr nicht nur von einer relativ großen Reichweite, sondern auch soliden Stabilität und einer hohen Feuerrate mit ordentlichen „Time to Kill“-Werten.

Call of Duty: Modern Warfare 2 bietet eine große Auswahl an Waffen, die Spieler freispielen und im Kampf einsetzten können. Eine davon jedoch hat es den Soldaten besonders angetan. Die MP5-Variante von MW2 – Lachmann-MP. Wir zeigen euch, wie ihr sie bekommt und welches Setup dazu passt.

