Modern Warfare 2 bringt Trailer mit geballter Star-Power – Aber „Squad Up“ fällt bei vielen Spielern durch

Am 28. Oktober erscheint Call of Duty: Modern Warfare 2 und das Marketing für den neuen Shooter läuft auf Hochtouren. Jetzt kam ein „Celebrity-Trailer“ mit einigen Prominenten wie Nicki Minaj oder dem Formel-1-Fahrer Lando Norris. Doch der „Squad Up“-Trailer kommt nicht so gut an.

Call of Duty ist schon seit Jahren für hochwertige Marketing-Kampagnen bekannt. Besonders kurz vor dem Start eines neuen CoD legen die Verantwortlichen richtig los und auch ordentlich Kohle für Gast-Stars auf dem Tisch.

Modern Warfare 2 hat jetzt seinen „Celebrity-Trailer“ veröffentlicht. Allerdings sind die Reaktionen auf den Stil des Trailers nicht sonderlich positiv. MeinMMO fasst ein paar Meinungen für euch zusammen.

Viele Views, aber massig Dislikes

Der Trailer läuft unter dem Motto „Squad Up“ und erinnert an militärische Marsch-Gesänge. Einer schreit einen rhythmischen Satz in den Raum, der von den Leuten drumherum in der Melodie wiederholt wird.

Mit dabei sind beka<nnte Gesichter. Darunter die Musiker wie Nicki Minaj, Lil Baby und Kane Brown. Aber auch einige Sportler wie der Formel-1-Fahrer Lando Norris oder der englische Fußballspieler Bukayo Saka von Arsenal London. Die CoD-Community wird vom beliebten Warzone-Streamer Swagg vertreten und seinem Nuke-Squad.

Allein der Trailer auf YouTube hat nach rund 16 Stunden die 2 Millionen Views geknackt (via youtube.com). Allerdings verrät bereits ein Blick auf das Like/Dislike-Verhältnis, dass viele Spieler sich nicht mit dem Trailer identifizieren können – rund 30.000 Likes stehen über 36.000 Dislikes gegenüber (Stand: 10.10.22 / 10:30 Uhr).

Die Anzahl der Dislikes auf YouTube lässt sich nur noch mit Browser-Addons überprüfen und werden normalerweise ausgeblendet.

Ähnlich sehen dann auch die Kommentare aus:

Jorge schreibt: „Ihr solltet so was nicht machen. Spart das Geld und steckt es in die Entwicklung des Spiels.“

halo saver 117 meint: „Ich vermisse die alten ‚there’s a soldier in all of us‘-Trailer.“

Flugeo sagt: „Fühlt sich ein wenig wie der unbeliebte YouTube-Rückblick 2018 an.“

Der beliebteste Kommentar stammt allerdings von SilentChavo: „Ich habe mich schon gewundert, wo der ‚wir kaufen ein paar Random-Prominente‘-Trailer bleibt“. Zudem sind viele überrascht über den Auftritt von Rennfahrer Lando Norris. Positive Reaktionen sind aktuell spärlich.

Was sagt ihr zum Trailer und welche „Celebritys“ hättet ihr ins Video gepackt? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

