CoD MW2: Beta-Tester positiv überrascht – „Ich kann nie wieder zu Vanguard zurück“

Am vergangenen Wochenende öffnete die Beta von CoD Modern Warfare 2 für alle interessierten Spieler ihre Tore. Viele von ihnen waren von dem Shooter positiv überrascht, doch es gab auch Kritik.

Das war die Beta: Vom Samstag, 24. September, bis zum Montag, 26. September, war die Beta von CoD Modern Warfare 2 für alle Spieler offen. 48 Stunden lang konnten die Fans sich in dem neuen Flagschiff-Shooter des Franchise austoben und Eindrücke sammeln.

Die Beta bot einen Mix aus alten und neuen Multiplayer-Modi mit 6vs6-Maps wie Farm 18 oder Valderas Museum sowie die größeren Modi Ground War und Invasion. Zudem gab es für den Abschluss bestimmter Meilensteine Geschenke, die in das fertige Spiel übertragen werden.

Während der Fortschritt der Beta nicht gespeichert wurde und es am Ende einen Wipe gab, fühlten sich viele der Spieler überraschend gut unterhalten. Tatsächlich wollten einige, dass die Beta gar nicht mehr aufhört.

„Ich will nicht einen Monat lang warten!“

Das sagen die positiven Stimmen: Nach dem offenen Beta-Wochenende kam eine neue Welle an Diskussionen und Meinungen zum neuen CoD in die Social Media und reddit-Foren. Viele von ihnen berichteten davon, dass die mit der Beta unerwartet viel Spaß hatten.

Die Waffen fühlten sich gut an und der Modus Ground War sei ein Upgrade, das sich anfühle wie die alten Battlefield-Spiele. Auf reddit schrieben die Fans:

„Was mache ich jetzt? Ich will nicht einen Monat warten! Ich habe so viel Spaß mit dem Spiel gehabt.“ – bitzel

„Ich habe Vanguard gehasst und mich durch Cold War gequält. Das ist eine nette Änderung, meiner Meinung nach.“ – TheRollingLax

„Ich bin in den ersten zwei Tagen durch alle 30 Level gerast und warte nun auf das fertige Spiel.“ – ZeGermanFox

„Ich kann nie wieder zu Vanguard zurück […].“ – A***__Hershiser

Es meldeten sich auch Spieler, die eigentlich gar keine Lust mehr auf die CoD-Reihe hatten, sei es wegen Übersättigung oder Enttäuschungen über die früheren Spiele. Sie waren überrascht, wie viel Spaß die Beta von Modern Warfare 2 ihnen gemacht hatte.

Als positive Aspekte wurden unter anderem die Entfernung von Reload- und Slide-Canceling genannt, aber auch der Nerf der Mini-Map.

Das sagt ihr: Auch bei MeinMMO-Lesern kam der offene Test von Modern Warfare 2 wohl gut an. An unserer Umfrage zur Beta nahmen zum Zeitpunkt der Auswertung (27. September 2022, 12:02 Uhr) 1.007 Userinnen und User teil, wobei etwa 56 % von euch die Beta mindestens gut bis super fanden.

Das ist ein starker Kontrast zu den Ergebnissen, die CoD Vanguard ziemlich genau ein Jahr zuvor in einer eigenen Umfrage zur Beta erzielt hatte. Dieser Teil der Reihe kam bei den MeinMMO-Lesern gar nicht gut an und wurde von fast 60 % von euch als „nicht so gut“ bis „schrecklich“ bewertet.

„Die Spawns sind irgendwie schlimmer als Vanguard“

Das sagen die negativen Stimmen: Neben dem positiven Feedback gab es natürlich auch Kritik. So wird zum Beispiel die Feldausrüstung Totenstille und der Perk Ghost kritisiert, aber auch die Respawn-Punkte auf der Map. Auf YouTube kommentierte der User poorchris:

[…] Vanguard hatte schlechte Spawns, die Spawns in der Beta scheinen irgendwie noch schlimmer als MW19 und Vanguard. […] Man bekommt einfach zyklische Spawns für die Teammitglieder, die am Rande der Map verlaufen. Es führt zu bizarrem Pacing, bei dem man jeden Gegner 60 Sekunden lang total zerlegt und dann die nächsten Minuten durch die Gegend rennt und niemanden findet […]. Post erhielt 164 Upvotes.

Auch das User-Interface wurde häufig und hart kritisiert. Es sei zu vollgepflastert und unübersichtlich, die einzelnen Anzeigeelemente würden unnötig viel Platz einnehmen und die Spielerfahrung vermiesen. Das wurde selbst von den Spielern kritisiert, die die MW2-Beta eigentlich gut fanden und Spaß daran hatten.

In den Kommentaren bei MeinMMO wurde zudem der Third-Person-Modus kritisiert, da man beim Anvisieren wieder in die First-Person-Ansicht wechselt und es sich schlecht anfühle.

Auf reddit fand sich diese Beschwerde ebenfalls und als Lösungsvorschlag wurde das Anvisieren wie in Spielen The Division oder Ghost Recon vorgeschlagen. Darin wird die Perspektive näher an die Schulter des Charakters herangezoomt.

Wie fandet ihr die Beta von MW2 so? Hat sie euch ebenfalls positiv überrascht oder haben euch die Kritikpunkte zu sehr genervt? Schreibt es uns in die Kommentare.

