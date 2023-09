CoD MW2 & Warzone: Season 6 startet übermorgen – Alle Infos in 1 Minute

Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone starten mit seinem kommenden Update in Season 6. Hier bekommt ihr alle Infos zum Update und dem Content in einer schnellen Übersicht.

Season 6 steht in wenigen Tagen vor der Türe und mit ihm neue Skins, Waffen und Modi sowie Maps, die ihr auf Herz und Nieren prüfen könnt. Wir zeigen euch deshalb in unserer Übersicht, wann und was ihr von Season 6 erwarten könnt und aktualisieren diesen Beitrag, sobald neue Infos bekannt werden.

Einen kurzen Trailer zu den kommenden Maps in Season 6 für Modern Warfare 2 findet ihr hier:

CoD MW2 & Warzone: Season 6 – Release, Update, Inhalte

Wann startet Season 6? Am 27. September 2023. Uhrzeit ist bislang noch unbekannt und wird bei Zeit aktualisiert.

Wie groß wird das Update? Ist noch unbekannt.

Was steckt im Update? Activision hat eine Menge Inhalte und Items geplant, die ihr mit Season 6 erwarten könnt. Folgendes ist bekannt:

CoD MW2 4 Maps zum Start 2 weitere Maps als Reskins (Mid-Season) Klassische Modi bekommen einen gruseligen Touch (Mid-Season) Seelen-Event (Mid-Season) Log-In-Items (Mid-Season) Neue kosmetische Items für Ranked-Play 3 neue Waffen zum Start 1 neue Waffe (Mid-Season) Neuer Prestige

Warzone Zombie-Royale ist für 2 Maps zurück Operation Nightmare Vondead, anstelle von Vondel Veränderungen auf der Map passend zu Halloween

Weitere Inhalte Frischer Battle Pass Halloween-Event Neue gruselige Skins im Shop



In Season 6 dreht sich alles um gruselige Gestalten, die man vielleicht noch aus seinen Kindertagen kennt. Skeletor oder Ash Williams werden als Skins verewigt und sogar Lilith und Inarius aus Diablo 4 haben es geschafft, mit Knarren gegen Snoop Dogg zu kämpfen.

Wie diese Skins aussehen und woher ihr sie bekommen könnt, erfahrt ihr hier in unserem Beitrag: Ihr könnt bald die 2 wichtigsten Charaktere aus Diablo 4 selbst spielen … in Call of Duty