CoD: Warzone 2.0 wird größer und besser – Auf eine Sache müsst ihr aber verzichten

Der Nachfolger vom erfolgreichen Free to Play-Game COD: Warzone ist bald da und bietet einige Neuerungen.

Warzone 2.0 will alles größer und besser machen. Wir zeigen im Video, was euch in dem Shooter erwartet. Das Spiel erscheint kostenlos am 16. November auf Playstation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC.

CoD Warzone 2.0 wird ein ganz neues Battle Royale – Release, Map und DMZ-Modus