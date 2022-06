Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Der Leaker Henderson will diese Mechaniken bereits in frühen Playtests gesehen haben . Ob sie ins Spiel kommen, ist jedoch unklar.

Es soll auch wieder einige Points of Interest geben, die sich an alten Multiplayer-Maps von CoD orientieren .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Über die neue Map von Warzone 2 wird wild spekuliert. So einige Leaker behaupten, dass sie bereits mit Insidern über die Map gesprochen haben. Aus diesen Gesprächen ist eine „gezeichnete“ Map entstanden, die in den letzten Monaten auf Twitter immer weiter ausgebaut wurde.

Die 5 wichtigsten Neuerungen in CoD MW2 und warum ich dabei nur an Warzone 2 denken kann

Es gibt noch keinen Trailer. Allerdings teilen sich CoD MW2 und Warzone 2 dieselbe Technik. Was ihr in einem Trailer von CoD MW2 seht, gibt es auch in Warzone. Wir binden euch den aktuell längsten Gameplay-Ausschnitt von Modern Warfare 2 ein, damit ich euch ein Bild von der Technik machen könnt:

Wie CoD MW2 unterstützt auch Warzone 2 noch die alten Plattformen und kommt auf dem PC. Sogar ein Release auf Steam erscheint möglich, da Call of Duty mit Modern Warfare 2 auf die Plattform zurückkehrt. Warzone 2 erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und auf dem PC im Battle.net-Launcher sowie auf Steam.

Was bisher zum Warzone-Nachfolger bekannt ist, sammeln wir für euch in diesem Artikel. Der Artikel teilt sich dabei in 4 Abschnitte und mit einem Klick kommt ihr zu euren gewünschten Infos:

Call of Duty: Warzone bekommt noch 2022 einen Nachfolger – der aktuelle Arbeitstitel: „Warzone 2.0“. Was bisher offiziell zum neuen Battle Royale bekannt ist und wie es bei den Leaks aussieht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to