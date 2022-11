Ihr könnt CoD Warzone bald 12 Tage lang nicht spielen – Entwickler verraten, was mit euren Items passiert

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Das bedeutet, alles, was ihr euch in Warzone erspielt habt, werdet ihr auch nur dort nutzen können. Es wird auch nicht möglich sein, XP-Tokens übergreifend in beiden Spielen zu verwenden. Hier eine kurze Zusammenfassung der Einschränkungen:

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Waffen, Fortschritt und Inventar aus Warzone 2.0 werden an den Content von Modern Warfare 2 und dessen Systeme gebunden sein. Das liegt an einer Kombination aus Feedback der Community, technischen Einschränkungen und dem Bedarf, die nächste und neuste Warzone zu vereinfachen, um Spielern einen nahtlosen Weg in die neue Erfahrung zu ermöglichen.

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Direkt zum Release von Call of Duty: Warzone 2.0 wird der erste Teil von Warzone offline gehen. Erst 12 Tage später kommt das Spiel unter neuem Namen zurück. Ab da werden beide Warzones als separate Titel spielbar sein – was einen kleinen Haken mit sich bringt.

Insert

You are going to send email to