Holt euch jetzt euer Legenden-Video von CoD Warzone – 2,5 Jahre in 2 Minuten

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Das einzige, was ihr dafür braucht, ist eure Activision-ID. Die könnt ihr im Spiel unter „Soziales“ einsehen oder ihr meldet euch auf callofduty.com an und holt sich euch aus euren Account-Infos.

Doch die erste Warzone möchte noch ein letztes Mal Abschied nehmen und an glorreiche Momente erinnern. Dafür könnt ihr euch jetzt ein kleines Video zusammenstellen lassen, das euch ein paar eurer Spiel-Statistiken in ein knapp 2-minütiges Video packt:

Was ist das für ein Video? Call of Duty: Warzone neigt sich dem Ende – Warzone 2.0 klopft bereits an die Tür – zusammen mit Season 1 von CoD MW2 geht das kostenlose Battle Royale an den Start.

Am 16. November kommt Call of Duty: Warzone 2.0 und die Ära der ersten Warzone endet. Zu dem Anlass lassen euch die Entwickler mal wieder ein kleines Highlight-Video erstellen – gespickt mit kleinen Infos zu euren Stats, aber auch euren liebsten Team-Mitgliedern.

