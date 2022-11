Es gibt offenbar doch Loadout-Drops in CoD Warzone 2.0 – Aber mit einer wichtigen Änderung

Call of Duty: Warzone 2.0 wirft alte Traditionen über Bord und hat sogar angekündigt, die Loadout-Drops aus dem Spiel zu nehmen. Jetzt gibt es Hinweise, dass die wichtige Mechanik doch im Spiel ist – mit einer dicken Änderung.

Was sind Loadout-Drops? Dabei handelt es sich um eine Nachschub-Mechanik, mit der sich Call of Duty: Warzone von anderen Battle-Royale-Games abhebt.

Während ihr in PUBG, Apex: Legends oder Fortnite von den Waffen abhängig seid, dir ihr im Match findet, könnt ihr in Warzone 1 eure eigenen, angepassten Waffen ins Spiel holen.

Die Loadout-Drops kommen zweimal im Spiel runter oder lassen sich an einer der Kauf-Stationen auf der Map für einen guten Haufen Cash erwerben – mit Warzone 2.0 soll sich das aber ändern.

Warzone 2.0 erscheint am 16. November zum Start der Season 1 von CoD MW2. Eine kurze Übersicht zum Battle Royale gibts im Video:

Wie läuft das in Warzone 2.0? So ganz sicher ist das noch nicht. Zum großen Enthüllungs-Event CoD: Next im September hieß es noch, dass die Loadout-Drops komplett verschwinden.

Schon damals machten die Entwickler jedoch Andeutungen, dass sich das noch ändern kann, wenn es entsprechendes Feedback gibt. Und die Community hat reagiert – viele wollen die Loadout-Drops wieder in Warzone 2.0 sehen.

Siehe da: Erste geleakte Bilder aus Warzone 2.0 zeigen, dass die Loadout-Drops wieder im Spiel sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Allerdings gibt es wohl eine wichtige Änderung. CoD-Insider „@TheGhostOfHope“ hat sich dazu gemeldet – der Twitter-Account bringt schon seit Jahren kleine Leaks und Meinungen zu CoD.

Hope hat aus dem CoD-Umfeld folgende Infos bekommen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Tweet-Übersetzung: „Der Loadout-Drop in Warzone 2.0 wird ein kostenloser Welt-Drop sein. Loadouts können nicht gekauft werden.“

Es handelt sich dabei aktuell noch um Leaks. Doch die Entwickler-Aussagen passen zu den neusten Erkenntnissen. Sicher sind die Infos aber nicht, bleibt vorerst skeptisch.

Aktuell erscheint es möglich, dass Loadouts auch ein In-Match-Event sein könnten, das nicht in jedem Match stattfindet.

Wie die Loadouts ins Spiel kommen, wird sich aber noch im Laufe dieser Woche zeigen. Am Mittwoch (10.11.) oder Donnerstag (11.11.) startet ein Event mit ausgewählten CoD-Streamern, die erstes Gameplay von Warzone 2.0 zeigen dürfen.

Wie bekomme ich sonst Waffen in Warzone 2.0? Die Kauf-Stationen soll dabei eine viel größere Rolle spielen. Hier könnt ihr entweder eure vorgefertigten Waffen kaufen oder Basis-Waffen, die sich dann im Match mit Aufsätzen ausrüsten lassen.

Zudem findet ihr wohl Aufsätze während des Matches auch als Boden-Loot und könnt gefundene oder gekaufte Basis-Waffen damit ausstatten.

Welches System bevorzugt ihr? Nehmt an unserer Umfrage teil:

Lasst uns auch einen Kommentar mit euren Gedanken zum Thema da. Loadout-Drops waren etwas, das Warzone 1 so besonders gemacht haben – wie würdet ihr mit den persönlichen Loadouts umgehen? Ganz streichen wie Warzone 2 oder in den Mittelpunkt stellen wie in Warzone 1?

