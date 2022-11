Seid vorsichtig mit dem beliebten Geist-Perk in CoD MW2 – Der ist nicht so stark, wie ihr vielleicht denkt

Mit Perks erhaltet ihr starke passive Eigenschaften in Call of Duty: Modern Warfare 2, die euren Spielstil unterstützen. Seit Jahren zählt „Geist“ dabei zu den beliebtesten und mächtigsten Perks – besonders im Zusammenspiel mit einem Schalldämpfer. Im neusten CoD solltet ihr auf die Kombo jedoch nicht zu viel geben.

In Call of Duty: Modern Warfare 2 ist der erste Killstreak, den ihr freischaltet, auch gleich einer der stärksten: die Aufklärungsdrohne.

Die moderne CoD-Mini-Map zeigt euch nur noch Gegner, wenn eine Drohne am Himmel ihre Runden dreht – früher war das anders. Auch Feinde, die eine Waffe ohne Schalldämpfer abfeuerten, waren kurz auf dem kleinen Radar zu sehen.

Als einziger Konter der starken Drohnen zählt der Ultimative Perk „Geist“ oder englisch „Ghost“. Der schützt euch vor der Erfassung durch die Drohne. Doch nicht mehr in dem Umfang, wie noch vor einigen Jahren.

In Warzone 1 hat sich „Geist“ übrigens deaktiviert, wenn man zu lange in einer Ecke hockte. Allerdings steht ja bald Warzone 2.0 an:

CoD MW2: Geist deaktiviert, wenn ihr eine Waffe feuert

Die Perks funktionieren jedes Jahr etwas anders. Durch das neue Perk-System von Modern Warfare 2 fühlt sich ohnehin alles etwas anders an. Auch Geist hat über die Jahre viele Veränderungen durchgemacht.

Das solltet ihr über „Geist“ in MW2 wissen:

„Geist“ ist für ein paar Sekunden deaktiviert, wenn ihr eine Waffe abfeuert

Das ändert sich nicht, wenn ihr mit einem Schalldämpfer spielt Hier findet ihr unsere Liste mit den besten Waffen



Der Perk wurde in den letzten Jahren immer wieder generft und die neuste Schwächung zieht Schalldämpfer mit ein. Denn eigentlich haben die verhindert, dass „Geist“ nach dem Feuern deaktiviert wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

YouTuber „JackFrags“ sorgte mit einem Video für Aufklärung. Im Moment ist allerdings nicht klar, ob es sich dabei um einen Fehler handelt.

Unter dem Tweet meldete sich „TheXclusiveAce“, ein CoD-YouTuber, der sich in den letzten Jahren durch tiefe Analysen der Mechaniken von Call of Duty einen Namen gemacht hat. Ace sagt, das sei ein Bug. Etwas Ähnliches hat es auch bei Call of Duty: Vanguard gegeben.

Doch ob Bug oder nicht – verlasst euch nicht zu sehr auf den Geist-Perk. Der Veränderungen der letzten Jahre haben Mini-Map und „Geist“ geschwächt, die Aufklärungsdrohne hingegen zu einem der besten Killstreaks werden lassen.

Übrigens: Schalldämpfer helfen weiterhin dabei, dass ihr beim Feuern nicht oben im Kompass der Gegner zu sehen seid.

Welche Perks sind bei euch angesagt? „Geist“ kommt ja erst auf einem ziemlich hohen Level – habt ihr vorher etwas rumprobiert oder seid ihr bei dem vorgefertigten Perk-Paket mit „Geist“ geblieben? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

Wollt ihr lieber mehr die Gameplay-Mechaniken von Modern Warfare 2 wissen, dann schaut hier vorbei: Mein liebstes Gadget in CoD MW2 ist ein fieser Camper-Schreck – 3 Tipps für den Einsatz