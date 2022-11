CoD MW2: Wenn ihr eine Sache an eurem Gameplay ändert, seid ihr sofort besser

Der neuste Killer in Dead by Daylight wurde enthüllt und er ist noch grausamer als angenommen. Außerdem bringt er gleich 3 Diener mit …

Optimal für meinen Spielstil, meine Vorzüge – mit den CoD-Jetpacks konnte ich nie was anfangen und auch sonst empfehle ich meinen Mitspielern, ruhig vorzugehen, wenn es mal nicht so läuft.

Ich bin seit 14 Jahren im Franchise unterwegs und das Movement war wohl nie so entspannt wie in Modern Warfare 2.

Was bedeutet das? Durch einen Sprint sind eure Waffen schlechter. Es gibt mehrere Modifikatoren, die eure Visier-Geschwindigkeit beeinflussen (ADS-Speed / ZV-Geschwindigkeit). Je schneller ihr seid, desto langsamer kommt ihr ins Visier, was zu Nachteilen im direkten Gefecht führt:

Achtet zudem auf die Missionsziele bei den einzelnen Modi – ein wichtiger Hinweis von MeinMMO-User „Hosenschlange“. Um Marken in „Abschuss bestätigt“ einzusammeln oder um schnell noch Punkte in einer Stellung zu holen, bleibt manchmal nur ein schneller Sprint.

Ihr sollt nicht komplett aufhören zu sprinten – ein schneller Run von einer Deckung in die nächste ist weiter stark. Vermutet ihr jedoch Gegner in der Nähe, bleibt immer in Geh-Geschwindigkeit, wenn ihr noch nicht wisst, wo der Feind ist.

Was bedeutet das? Im Vergleich zu früheren CoD-Titeln wurde das Movement stark generft. Das sieht man auch an zwei wichtigen Techniken:

Call of Duty: Modern Warfare 2 hat an vielen Gameplay-Schrauben gedreht und spielt sich anders als seine Vorgänger. Deswegen hat MeinMMO-Autor Maik Schneider für euch einen kleinen Tipp, der früher schon gut war und jetzt fast OP ist – lauft langsamer.

