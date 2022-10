CoD MW2: Der Aim-Assist für Controller erreicht offenbar ganz neue Sphären – „Das ist eigentlich Cheating“

Der sogenannte "Deep Dive" lässt Spieler ein Game nicht nur spielen, sondern so intensiv wie möglich erleben. Doch was genau ist das?

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019.

Die einzelnen Faktoren werden jedes Jahr ein wenig angepasst. Deswegen fühlt sich der Aim-Assist von CoD-Titel zu CoD-Titel auch immer etwas anders an. Womöglich sind Sniper auch aufgrund der Zielhilfe dieses Jahr so stark.

Wie funktioniert der Aim-Assist? Zuerst: Der Aim-Assist auf dem Controller nimmt euch nicht das Zielen ab. Die Funktion aktiviert sich nur unter bestimmten Umständen und lässt sich bei Call of Duty in zwei Kategorien einteilen:

Mit Modern Warfare 2 scheint der Aim-Assist wieder einen Gang höher zu fahren. Erste Einschätzungen dazu deuten an, dass der Assist sehr stark ist. Bei unseren Recherchen sind wir auf so einige Spieler gestoßen, die bereits von Maus & Tastatur auf Controller gewechselt sind.

