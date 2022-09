10 Settings, die euch in Modern Warfare 2 direkt besser machen

Ein neues Cinematic versüßt die Wartezeit bis zum Launch von Wrath of the Lich King Classic – und das solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Mit dem Sichtfeld stellt ihr ein, wie viel vom Spiel ihr in eurem Bild-Ausschnitt seht. Ein hoher Wert kann sich lohnen, denn euer Bildschirmrand verschiebt sich. Doch das Bild wird auch ein wenig verzerrt, alles fühlt sich schneller an und es gibt einen minimalen Fischaugen-Effekt.

Aktuell läuft die Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 und bietet schon eine breite Auswahl an Settings: Bild-Einstellungen, Steuerung, Sound – viele Stellschrauben wurden nicht optimal für den Multiplayer festgezogen. MeinMMO zeigt euch deshalb 10 Settings, die ihr sofort anpassen solltet.

