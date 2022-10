MeinMMO zeigt euch in einem kurzen Video wichtige Neuerungen von Call of Duty: Modern Warfare 2 mit Gameplay-Szenen.

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Wie sehen eure Erfahrungen bei den Settings für mehr FPS in CoD MW2 aus? Habt ihr vielleicht einen Kniff, den wir in unserem Guide hinzufügen können? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

Was an zusätzlichen Inhalten und für den noch kommenden Battle Pass von CoD: MW2 geplant ist, könnt ihr hier nachlesen:

Shader-Qualität: Niedrig. Der Zuwachs an Performance ist zwar überschaubar, aber so ist auch der Verlust an Bildqualität.

Partikelqualität: Reduziert ihr diesen Wert, könnt ihr die FPS womöglich etwas weiter erhöhen, da nicht so viele Partikel von der Grafikkarte gerendert werden müssen. Dies ist vor allem in actiongeladenen Momenten nützlich.

Jetzt geht es weiter mit den Qualität-Einstellungen. In denen könnt ihr zahlreiche Voreinstellungen vornehmen. Grundsätzlich gilt auch hier, dass ihr die Optionen auswählen solltet, die am besten mit eurer GPU korrespondieren.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist online – Alle wichtigen Infos in 3 Minuten

Alle wichtigen Informationen zum neuesten Call of Duty, findet ihr kurz und knapp in diesem Artikel:

Warum sollte ich meine Grafik-Settings überhaupt anpassen? Wie bei anderen Spielen gilt auch bei CoD: Modern Warfare 2 grundsätzlich: je niedriger die Grafik-Einstellungen, desto besser ist die Performance. Falls ihr diese also verbessern wollt, lohnt sich ein Blick in die Einstellungen dementsprechend allemal.

Wir zeigen euch deshalb, was die besten Grafik-Einstellungen für hohe FPS bei Call of Duty: Modern Warfare 2 auf dem PC sind.

Insert

You are going to send email to