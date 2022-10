Clip aus der Kampagne von CoD Modern Warfare 2 begeistert Fans mit Realismus: „Das ist schon gruselig“

Ein Video aus der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 macht gerade die Runde. Fans sind begeistert von dem Detailgrad und davon, wie realistisch das Spiel aussieht – und auch ein wenig beängstigt.

Was ist das für ein Video? Der Clip zeigt die Mission „Spezialhandwerk“ aus der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2. Das ist die vierte von 17 Missionen in der Kampagne.

In der Mission befindet ihr euch in Amsterdam und sollt einige Mitglieder eines Kartells ausfindig machen und für eine Befragung mitnehmen. Das alles dauert inklusive der Kamerafahrt zu Beginn gerade einmal grob 5 Minuten.

Die Umgebung und die Stadt selbst sind dabei so detailliert, dass es teilweise so wirkt, als sei die Mission eigentlich ein echter Film.

Die Kampagne von MW 2 dauert nur zwischen 5 und 9 Stunden, ihr könnt die Mission also recht schnell selbst erleben. Den Einstieg in die Mission haben wir hier für euch eingebunden:

„Die realistische Umgebung macht das schon gruselig“

So reagieren Fans: Die Kampagne von MW 2 kommt ohnehin schon gut bei den Spielern an. Der Detailgrad der Mission speziell sorgt aber für Erstaunen bei Spielern. Das sei die realistischste Darstellung von Amsterdam überhaupt in einem Spiel.

Einige erinnern sich sogar daran, sich genau dort „ein paar Dübel gedreht“ zu haben. Ein Nutzer auf YouTube, der laut eigenen Angaben selbst aus Amsterdam kommt, lobt:

Ich bin unglaublich beeindruckt vom Detailgrad des Levels. All die Stop-Schilder in der Szenerie sind wirklich da. Sogar die Werbe-Banner auf der Brücke gegen Alkohol in der Öffentlichkeit waren Teil der Initiative der Stadt, die dort stattfand.

Ein anderer Nutzer drückt seine Beklemmung aus. Die realistische Umgebung sei schon „gruselig“, wenn man sich überlege, dass jemand, an dem man im echten Leben vorbeiläuft, in Kartellangelegenheiten verstrickt sein könnte.

Videos von der Mission machten in den letzten Tagen seit Release der Kampagne die Runde und allein eines unserer Beispiele wurde über 900.000 Mal angesehen. Von den Videos gibt es dutzende und die meisten loben den Detailgrad. Es gibt sogar ein paar Nutzer, die sich Amsterdam als Map für den Multiplayer wünschen.

Modern Warfare 2 startet offiziell am Freitag, den 28. Oktober, dann auch mit dem beliebten Multiplayer. Hier findet ihr alle Infos dazu:

