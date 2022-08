Fans staunen über erste Multiplayer-Map in CoD: Modern Warfare 2 – „Selbst die Formel 1-Autos sind detailliert“

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Was haltet ihr von den gezeigten Ausschnitten der neuen Map? Habt ihr schon Lust darauf, sie zu spielen oder findet ihr eine Formel 1-Strecke als CoD-Map eher unpassend? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Was sagen die Spieler? Die Spieler scheinen in den Kommentaren auf YouTube von den gezeigten Sequenzen einen positiven Eindruck zu haben. Besonders unter CoD-Spielern, die ebenfalls Formel 1-Fans sind, kam die Map optisch gut an.

Neben der Boxengasse (Minute 00:18), in der sogar ein Fahrzeug steht (Minute 00:25), sehen wir auch einen Teil der Map, der nicht draußen auf der Strecke, sondern in einem Gebäude ist (Minute 00:24).

Es folgt eine Kamerafahrt, die uns vorbei an einem Rennwagen in die Richtung eines lodernden Feuers und auf der Strecke liegender Reifen bewegt (Minute 00:06). Anschließend sehen wir einen Streckenausschnitt von der Seite, während die Rennboliden über den Asphalt heizen (Minute 00:12).

Was ist das für eine Map? Die im Trailer gezeigte Karte heißt Marina Bay Grand Prix und ist dem Anschein nach von dem Marina Bay Street Circuit, einer Formel 1-Strecke in Singapur, inspiriert.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Insert

You are going to send email to